«Вертолеты России» передали первый «Ансат» европейскому заказчику

© sun9-47.userapi.com

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» передал первый вертолет Ансат европейскому заказчику. Эксплуатантом машины стало Министерство внутренних дел Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Это первое воздушное судно, переданное в рамках контракта на три вертолета.

Ансат для Республики Сербской укомплектован медицинским модулем с носилками и медицинской полкой. В комплекте и 5 пассажирских кресел, который могут ставиться вместо медмодуля. Также на воздушном судне установлена система активного гашения вибраций.

Еще два Ансата для нужд полиции будут переданы Республике Сербской в 2021 и 2022 годах, они будут дополнительно оснащены поисковыми прожекторами, системой беспарашютного десантирования, лебедкой и внешней подвеской.

© rhc.aero

«Эта поставка свидетельствует о конкурентоспособности Ансата на европейском рынке, и мы видим перспективы для новых заказов. Уверен, европейские операторы по достоинству оценят выгодную стоимость эксплуатации вертолета, его универсальность и надежность. Еще два Ансата для нужд полиции будут переданы Республике Сербской в 2021 и 2022 годах, они будут дополнительно оснащены поисковыми прожекторами, системой беспарашютного десантирования, лебедкой и внешней подвеской», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В рамках контракта на поставку трех вертолетов Республике Сербской три техника и два пилота заказчика прошли обучение в авиационном учебном центре КВЗ (АУЦ КВЗ). Программа включала подготовку по конструкции и техническому обслуживанию планера, силовой установки и систем вертолета Ансат для авиатехников, а также теоретическое обучение, занятия на новом тренажере Ансата и практическую летную подготовку для пилотов. Курсанты успешно сдали экзамены и получили документы, подтверждающие их квалификацию. В дальнейшем в АУЦ КВЗ запланировано поэтапное обучение специалистов летного и технического состава по мере поставок вертолетов — в следующие два года подготовку пройдут еще 4 пилота и 6 техников.

Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье. В 2019 году Федеральное агентство воздушного транспорта сертифицировало увеличение ресурса фюзеляжа Ансата до 16 000 летных часов. В 2020 авиационные власти России сертифицировали установку на Ансат системы аварийного приводнения и инфекционных боксов для транспортировки больных с коронавирусной инфекцией, Ансат получил более совершенный и эргономичный медицинский модуль. Также было выдано одобрение главного изменения на увеличение ограничений летной годности ряда основных агрегатов вертолета.