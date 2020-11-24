Сергачский сахарный завод из Нижегородской области провел модернизацию оборудования

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Сергачский сахарный завод завершил реализацию нового инвестиционного проекта. На предприятии установили современное оборудование для прессовки и упаковки в рулоны свекловичного жома — побочного продукта переработки сахарной свеклы. Инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

Оборудование снижает нагрузку на окружающую среду и помогает решить проблему с неприятным запахом, возникающим в процессе гниения непереработанного жома, а также позволяет использовать отходы свеклосахарного производства для круглогодичного кормления скота.

Компактор прессует органические материалы в цилиндрические рулоны с последующей упаковкой в стретч-пленку. При уплотнении и вакуумировании сырья выдавливается воздух, в том числе кислород, что стабилизирует продукт, практически останавливает гниение и аэробное брожение на срок до двух лет. Окружающая среда при этом никак не загрязняется. Оборудование позволяет прессовать и упаковывать не только остатки ботвы и корней свеклы, но и не переработанные корнеплоды размером до 5 см.

«Влажная обессахаренная свекольная стружка хранится не более двух-трех дней, поэтому транспортировать ее на дальние расстояния экономически нецелесообразно. По истечении трех дней жом портится — активизируются процессы брожения и гниения, что приводит к появлению неприятного запаха. Новое оборудование позволяет решить эти проблемы. Производство сахара становится практически безотходным и безопасным для окружающей среды. Упакованный жом может храниться до двух лет», — пояснил генеральный директор АО «Сергачский сахарный завод» Олег Трефилов.

Он отметил, что свекловичный жом востребован животноводческими предприятиями и имеет широкий рынок сбыта. Его присутствие в рационе у коров, к примеру, приводит к увеличению надоя до 20%. При повышении нормы кормления скот быстрее набирает вес. Кроме того, свекловичный жом легче, чем овес и луговое сено, усваивается жвачными животными и не уступает им по питательности.

Сергачский сахарный завод является единственным производителем сахара в регионе.

Сахарный завод участвует сразу в нескольких программах поддержки агропромышленного комплекса. В частности, предприятие пользуется льготным кредитованием на модернизацию производства, обновление оборудования.