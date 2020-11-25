Российские студенты завоевали золотую медаль на IGEM-2020

Участники конкурса приобрели уникальный опыт. © cdn-st1.rtr-vesti.ru

Российская команда Moscow, получила золотую медаль на конкурсе биотехнологий iGEM 2020. Команда представила на суд экспертов проект прибора, определяющего различные генетические варианты вируса гепатита C. Это первая подобная система в России.

Команда Moscow получила золотую медаль на конкурсе iGEM 2020. © cdn-st1.rtr-vesti.ru

Международный конкурс iGEM ежегодно с 2003 года проходит в американском городе Бостоне. Участниками становятся молодые ученые, которые разработали свой продукт в области биотехнологий и генной инженерии. Во время конкурса участники не только представляют жюри свои проекты, но и лично общаются с экспертами, а также продвигают науку в массы. В 2020 году на конкурсе Россию представляли студенты МГУ и РНИМУ.

В конкурсе iGEM 2020 приняли участие команды более чем из сорока стран. © cdn-st1.rtr-vesti.ru

Второй раз за 17 лет российские студенты получили золотую медаль на конкурсе по биотехнологиям и генной инженерии iGEM, в котором принимают участие молодые ученые со всего мира. Команда учащихся МГУ разработала аппарат для определения генотипа вируса гепатита С у человека.