«Соллерс Форд» локализовал производство радиаторов для Ford Transit

© sollersford.ru

«Соллерс Форд» делает новый шаг в сторону локализации производства автомобилей Ford Transit: теперь и радиаторы на автомобили будут производиться в России.

Подписан контракт на поставку радиаторов с нижегородской компанией ООО «ТРМ», обладающей статусом поставщика Q1 компании Ford и имеющей многолетний успешный опыт в разработке и производстве высококачественных алюминиевых теплообменников для конвейерных поставок на автомобильный транспорт различного класса. Q1 — это высший статус в единой международной системе контроля качества Ford Motor Company, для получения которого необходимо соответствовать строгим требованиям автопроизводителя к логистике, организации систем управления качеством и производственных процессов.

«Одним из приоритетных направлений развития „Соллерс Форд“ выделяет локализацию производства автомобилей Ford Transit. Это позволит нам не зависеть от внешних факторов и обеспечит стабильность производства, — говорит Президент и СЕО „Соллерс Форд“ Адиль Ширинов. — Мы постоянно находимся в поиске надежных партнеров в России и рады, что их появляется все больше и больше».

Перед компанией «ТРМ» была поставлена амбициозная задача разработать радиатор, отвечающий всем требованиям глобальных стандартов качества компании Ford. Радиаторы успешно прошли все этапы испытаний на предмет соответствия требованиям и надежность. Испытания проводились в Японии, их результаты подтвердили строгое соответствие международным стандартам и требованиям, предъявляемых к качеству, Ford Motor Company.

Производство Ford Transit налажено на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге по технологии полного цикла, что позволяет предлагать российским покупателям современный продукт, полностью кастомизированный под покупателя и адаптированный к эксплуатации в российских условиях, по конкурентной цене. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 141 различную модификацию специального и социального назначения и продолжает пополняться.