Обзор строительства и реконструкции дорог и мостов

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В Омской области капитально отремонтировали 30 км трассы А-320 на границе с Казахстаном

На сегодня в регионе введены в эксплуатацию все объек­ты программы 2020 го­да.

Отремонтированный участок федеральной дороги А-320 со 162-го по 192-й км проходит через Черлакский район Омской области до границы с Республикой Казахстан. На всём протяжении участка заменили дорожное покрытие с устройством верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-22).

В условиях активного автомобильного трафика между двумя государствами особое внимание дорожники уделили дополнительным мерам безопасности движения: на подъезде к пограничному пункту пропуска автомобилей на 191-м км оборудовали площадку отдыха для водителей и линию освещения. Ещё одну площадку построили на 178-м км.

Электроосвещение общей протяжённостью 4 км установили также на автобусных остановках у сёл Малый Атмас, Татарка, Народное Береговое, Ольховка. Кроме того, остановки оборудовали перильным ограждением, пешеходными дорожками и пешеходными светофорами, а для жителей села Татарка установили шумозащитные экраны.

Всего в 2020 году в Омской области ФКУ «Сибуправтодор» отремонтировало 100 км федеральных дорог А-320 и Р-254 «Иртыш», в том числе капитально — 40 км.

В Якутии ликвидировали 11-километровый гравийно-щебеночный разрыв на трассе «Лена»

Работы выполнены на участках км 506 — км 513 и км 513 — км 517 в Алданском районе республики

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На участке км 506 — км 513 специалисты произвели укладку трехслойного асфальтобетонного покрытия. Сейчас двухполосная проезжая часть (по 3,5 м каждая) полностью соответствует параметрам III технической категории.

На объекте заменили 13 водопропускных труб. Для организации водоотвода с проезжей части и откосов насыпи были устроены прикромочные лотки и водосбросы по откосной части земляного полотна.

Гравийно-щебеночный разрыв на участке км 513 — км 517 ликвидирован в рамках ремонтных работ, начатых в мае 2019 года. Здесь дорожники уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие (33 467 м2), отремонтировали существующие водопропускные трубы, устроили систему водоотведения с проезжей части и откосов насыпи.

В целях повышения безопасности дорожного движения на двух участках выполнен комплекс работ по обустройству: установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесена горизонтальная разметка.

Стоит отметить, что ликвидация переходного типа покрытия на участках км 506 — км 513, км 513 — км 517 является первой ступенью к решению задачи по асфальтированию перевала Тит (км 496 — 506) — самой высокой географической точки на федеральной трассе А-360 «Лена» (1200 м над уровнем моря). Местность отличается сложным рельефом, большим количеством крутых поворотов, подъёмов и спусков. В зимнее время года проезд через перевал Тит, особенно для водителей большегрузного транспорта, часто затруднен. В 2021 году ФКУ Упрдор «Лена» приступит к разработке проектной документации, а в 2022 году к строительно-монтажным работам по переводу участка, проходящего близ перевала Тит, в асфальтобетон.

Добавим, что за последние пять лет по заданию Росавтодора на федеральной трассе «Лена» ликвидировано 378 км грунтовых разрывов, оставшиеся 240 км получат твёрдое покрытие в ближайшие три года.

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На трассе А-331 «Вилюй» в Республике Саха (Якутия) капитально отремонтирован мост через р. Оччугуй-Ботуобуя

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Он является важным звеном в обеспечении автомобильного сообщения между Мирнинским и Ленским районами республики.

По заказу ФКУ Упрдор «Вилюй» подрядная организация приступила к работам летом 2019 года и сдала объект в срок и с надлежащим качеством. Мостовики произвели полную реконструкцию объекта: заменили опоры моста и пролетные строения с нанесением антикоррозийных слоев, устроили новое асфальтобетонное покрытие, а также выполнили работы по водоотводу и установке нового барьерного ограждения.

Прежний мост, построенный в 1963 году, не справлялся с современными нагрузками и не отвечал требованиям безопасности. Длина нового сооружения составляет 87 погонных метров, техническая категория — IV, ширина проезжей части — 6 метров. Мост имеет две береговых и одну промежуточную опору.

В 2020 году ФКУ Упрдор «Вилюй» ввело в эксплуатацию четыре крупных искусственных сооружения на трассе «Вилюй»: построило мосты через реки Тюкян (702- й км) и Оччугуй-Ботуобуя (1151-й км), выполнило реконструкцию моста через р.Сасар-Юрях (890-й км) и трубы через р.Улахан-Мугур (1067-й км).

В Магаданской области завершен капитальный ремонт 7 км федеральной трассы Р-504 «Колыма»

Работы выполнены на участке км 1881 — км 1888, расположенном в Хасынском районе.

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В рамках капитального ремонта, начавшегося в 2019 году, на участке выполнено устройство дорожной одежды, состоящей из двухслойного асфальтобетонного покрытия на основании из черного щебня, а также ремонт семи железобетонных водопропускных труб и устройство двух примыканий.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установлены 1860 пог. м барьерного ограждения, 62 сигнальных столбика, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со светоотражающими элементами.

— В 2020 году в нормативное состояние будет приведено около 39 километров федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск — Магадан на территории Магаданской области. На всех участках будет устроено асфальтобетонное покрытие. Сегодня мы вводим в эксплуатацию последний из пяти объектов программы капитального ремонта текущего года, и в ближайшее время завершим работы на оставшемся объекте ремонта протяженностью 11 километров, — отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Одной из первоочередных задач в рамках приведения федеральной трассы Р-504 «Колыма» в нормативное состояние является устройство твердого покрытия в населенных пунктах региона. К 2024 году в асфальтобетон переведут 91 км автодороги «Колыма» в границах населенных пунктов: Атка, Оротукан, Дебин, Ягодное и Сусуман.

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В Татарстане обновили 21 км федеральной автодороги Казань — Буинск — Ульяновск

Работы по ремонту велись на участке км 109+300 — км 130+400 автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск в Буинском районе республики. Специалисты уложили защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см, досыпали обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Устройство защитных и слоев износа применяют для решения проблемы преждевременного истирания дорожного полотна, а также для обеспечения нормативных ровности и сцепления.

До конца дорожно-строительного сезона 2020 года планируется завершить капитальный ремонт транспортной развязки на км 108+814 трассы Р-241. Дорожники перестроили перекресток со светофором в кольцевое пересечение. Также переустроили линии электроосвещения, барьерное ограждение и дорожные знаки. В настоящее время ведутся работы по благоустройству участка — надвижка растительного слоя на откосы земляного полотна.

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В Вологодской области на трассе А-114 введены в эксплуатацию две площадки отдыха

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Объекты расположены на 78-м км в районе п. Шексна по обе стороны дороги.

Общая площадь стоянок составляет 27,1 тыс. кв. м. Одна из них (левая) рассчитана на 40 стояночных мест, правая — на 45. На территории площадок организовано распределение транспортных и пешеходных потоков, имеются тротуары, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, устроено стационарное электроосвещение. На обеих площадках обустроена санитарно-гигиеническая и зона отдыха.

Для обеспечения безопасности дорожного движения примыкания для въезда автотранспорта на площадку и выезда обратно на федеральную автомобильную дорогу оборудованы переходно-скоростными полосами.

Около площадки, расположенной слева (Санкт-Петербургское направление), находятся кафе, отель, магазин автозапчастей. Вместе с указанными объектами данная площадка представляет собой многофункциональную зону дорожного сервиса. Рядом с той, что справа от дороги в перспективе предполагается строительство кафе и АЗС.

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В 2019 году на 310-м км автодороги А-114 (в 20 километрах от границы с Ленинградской областью) построена площадка отдыха. В следующем году планируется завершить строительство ещё двух площадок отдыха на 143-м км указанной трассы.

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В Воронежской области обновили более 42 км федеральных автодорог

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Речь идет о четырех участках автодорог Р-22 «Каспий», подъезд к Саратову и Р-298 Курск — Воронеж, которые обновили с помощью устройства защитных слоев и тонкослойных покрытий.

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По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Борисоглебском районе на участке трассы Р-22 «Каспий», подъезд к Саратову км455 — км 465 завершено устройство защитных слоев износа типа «Сларри-Сил» (Slurry Seal): поверхность дороги покрыли эмульсионно-минеральной смесью, которая заполняет небольшие трещины и пустоты, образовавшиеся за период эксплуатации. Эта технология позволяет восстановить показатели ровности и сцепления верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, эксплуатационные характеристики дорожной одежды и в целом продлить срок службы дороги.

Еще на трех участках автодороги Р-298 Курск — Воронеж км 154 — км 160, км 163 — км 165, км 292— км 316 в Нижнедевицком, Панинском и Анинскомрайонах уложили тонкослойное покрытие из горячей битумно-минеральной смеси толщиной 2 см. В результате чего обновленные участки трассы получили надлежащую шероховатость, водонепроницаемость и износостойкость.

Кроме того, на всех объектах укрепили обочины асфальтогранулятом, а на проезжую часть нанесли разметку с применением термопластика.

В Астраханской области приведено к нормативу 10 км федеральной трассы Астрахань-Махачкала

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Речь об участке с 27 по 37 км автодороги Р-215, что в границах населенных пунктов Красные Баррикады и Алгаза Икрянинского и Наримановского районов. Ремонт, проводимый по заказу ФКУ Упрдор «Каспий» в ходе двух дорожно-строительных сезонов, завершен в полном объеме.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Для повышения транспортно-эксплуатационных свойств участка дороги здесь выполнен ремонт существующего покрытия с фрезеровкой и укладкой новых слоев, приведены к нормативу обочины и откосы земляного полотна, тротуары, обновлены ограждающие устройства, дорожные знаки и разметка. В ходе ремонтных работ обновлено и мостовое полотно на искусственных сооружениях. Это мосты через ерики Ножовский и Алгаза, покрытие которых имело дефекты.

На автобусных остановках отремонтированы тротуары и посадочные площадки с установкой бетонных бордюрных камней, а также возведены два кирпичных автопавильона. На заездных карманах восстановлена система водоотвода: для этого использованы гофрированные полимерные трубки, через которые сточные воды выводятся за обочину и откос.

В целях повышения безопасности дорожного движения на участке дороги заменили непригодные щитки и стойки дорожных знаков. Кроме того, для организации движения автотранспорта восстановлена дорожная разметка. Ее элементы нанесены термопластиком, краской и холодным пластиком со световозвращающими элементами. При этом в населенных пунктах перед нерегулируемыми и неосвещенными пешеходными переходами устроены поперечные шумовые полосы из термопластика и световозвращатели жёлтого цвета.

Протяженность федеральной трассы Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала в Астраханской области составляет более 150 км. В 2020 году федеральные дорожники ФКУ Упрдор «Каспий» проводят работы на шести участках этой дороги. До конца текущего дорожно-строительного сезона планируется привести к нормативу еще три отрезка автодороги общей протяженностью 35 км, работы на двух оставшихся продолжатся в течение следующего сезона.

По национальному проекту в Тверской области полностью отремонтирована автодорога Красномайский — Фирово

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В Тверской области завершен ремонт автодороги Красномайский — Фирово. 56 километров трассы отремонтированы на полном протяжении по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автодорога Красномайский — Фирово проходит по территориям Вышневолоцкого городского округа и Фировского района и принадлежит к опорной сети региона. Это единственная дорога, которая обеспечивает транспортную доступность поселка Фирово и населенных пунктов муниципального образования. Также она связывает Фирово и федеральные трассы М10 и М11. Ремонт автодороги проводился поэтапно.

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В 2018-2019 годах в нормативное состояние привели 34 км. В этом году в эксплуатацию введено еще 22 км. Таким образом, автодорога отремонтирована на всем протяжении: от трассы М10 до поселка Фирово. Работы выполняла подрядная организация ООО «Магистраль». Цена контракта составила 162,5 млн рублей. На объекте проведено фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Также укреплены обочины, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка термопластиком. Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтировано 153,6 км автодорог регионального значения: Осташков — Селижарово — Ржев, Красномайский — Фирово, Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, Торжок — Осташков, Дубна — Кимры — Горицы, Тверь — Рождествено — 1-е Мая — Ильинское, «Москва — Рига» — Андреаполь — Пено — Хитино.

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После капремонта введен в эксплуатацию мост через ручей в Порховском районе Псковской области

После капитального ремонта введен в эксплуатацию мост через ручей на 11-ом км автомобильной дороги Заозерье — Бродовичи — Дубье в Порховском районе Псковской области. Комиссия заказчика ремонта, ГБУ ПО «Псковавтодор», приняла объект без замечаний.

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Мост имеет длину 18 метров и ширину 10 метров, две полосы движения и технологический проход для пешеходов с барьерным и перильным ограждением. Дорога, на которой находится искусственное сооружение, относится к IV категории, расчетная скорость движения — 80 км/ч.

Более 7 км дороги Невель — Новохованск — граница с Республикой Беларусь сдано в эксплуатацию в Псковской области

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Работы по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» проводило ООО «Автомобильные дороги Пскова"щебеночно-песчано-гравийной. В рамках ремонта расчищено 2,2 га полосы отвода, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия на площади около 55 тыс. кв. метров. Обочины укреплены смесью на площади 28 тыс. кв м. Съезды обустроены с использованием асфальтобетона (1790 тыс кв. м) и асфальтогранулята (719 кв. м). Отремонтировано 10 водопроводных труб с прочисткой, заменой звеньев и укреплением каменной наброской. На проезжей части нанесена разметка: осевая и дублирующие знаки — термопластиком, краевая — краской.

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Добавим, что в рамках адресной программы «Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия» подрядчик также ведет ремонт еще одного участка этой дороги длиной 590 метров, который примыкает к отремонтированному отрезку.

Автомобильная дорога Невель — Новохованск — граница с Республикой Беларусь относится к III технической категории, имеет две полосы движения, ширина проезжей части — 7 метров, обочин — от 1,3 до 4 метров.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!