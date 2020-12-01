Металлоинвест произвел уникальный прокат из криогенной стали

Уральская Сталь (Оренбургская обл.,входит в компанию «Металлоинвест») совместно с НПО «ЦНИИТМАШ» впервые в России разработала и произвела уникальный прокат из криогенной стали для изготовления оборудования, эксплуатируемого при температурах до -196оС. По своим характеристикам он превосходит существующие аналоги российского и зарубежного производства.

Металлургические качества, сварочно-технологические и служебные характеристики опытной партии проката были подтверждены расширенными исследованиями и испытаниями, которые провели ученые АО «НИИхиммаш» и ПАО «Криогенмаш».

За разработку и успешное опытно-промышленное опробование технологии производства листового проката толщиной до 50 мм из экономнолегированной криогенной стали для производства сосудов хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) коллектив Уральской Стали отмечен Золотой медалью на 26-ой Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2020».

«Объёмы использования СПГ в разных отраслях промышленности растут. Вместе с этим возрастает и актуальность разработки стали для изготовления криогенных аппаратов и резервуаров, эксплуатируемых при температуре кипения природного газа -167оС. Нами проведена научно-исследовательская работа по разработке системы легирования, совершенствованию технологии производства и изучению качества опытно-промышленной партии проката классов прочности 450 и 650 из экономнолегированной стали», — рассказал управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков.

У новотроицких металлургов уже есть успешный опыт разработки и производства хладостойкого металла. Совместная разработка Уральской Стали и ЦНИИчермет им. И.П. Бардина отмечена Золотой медалью оргкомитета 25-ой Международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2019». Высшая награда назначена за разработку и промышленное освоение технологии производства штрипса из стали класса прочности Х70 (К60) для обустройства газосборных сетей завода по производству сжиженного газа Ямал-СПГ.

Медалями и дипломами отмечались уникальные разработки высокотехнологичных видов металлопродукции комбината — это листовой прокат из стали марок 10ХСНДА и 15ХСНДА для мостостроения, толстолистовой прокат из атмосферокоррозионностойкой стали марки 14ХГНДЦ для стальных конструкций железнодорожных и автодорожных мостов.