Сложные ремонты оборудования на «Уральской Стали» помогают осваивать 3D и VR-технологии

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Проект по разработке и внедрению программного обеспечения на базе виртуальных технологий был запущен на комбинате два года назад для повышения эффективности работы ремонтного персонала. Программисты улучшили детализацию технологического процесса и мультиплеер, позволяющий погрузиться в более сложные ремонты, где одновременно работает персонал разных профессий. Также специалисты продолжат увеличивать перечень ремонтных операций в соответствии с каталогом агрегатов, которые ремонтируются на предприятии.

Оборудование состоит из шлемов виртуальной реальности с контроллерами управления, обзорных мониторов и компьютеров. В основе — программное обеспечение, разработанное сотрудниками ИТ-центра комбината. Надевая шлем, обучаемый попадает в ремонтную мастерскую, где есть рабочий стол для сборки, шкафы, инструменты и мостовой кран для перемещения редуктора.

В обучающей версии тренажёра заложены подсказки, которые помогают освоить порядок демонтажа деталей и необходимый инструмент. Звуковым сигналом система не позволит нарушить правила безопасности и системы 5С или выполнить действие, которое не соответствует технологии ремонта. По окончании обучения тренажёр переключают в режим экзамена. За действиями стажёра на большом мониторе наблюдает куратор.

Для проведения занятий были оснащены два класса с полным набором требуемого оборудования. Обучение уже прошли более 60 человек. Система не является стационарной и, при необходимости, может быть использована для обучения в любом месте и в любое время.

Следом за ремонтниками на 3D и VR-тренажёре планируется обучать электромонтёров.

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