Большие проекты российских производителей сельхозтехники

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В 2020 году российские компании сельхозмашиностроения, входящие в Ассоциацию «Росспецмаш», продолжили активную работу по модернизации производственных мощностей и созданию новых производственных площадок. Вот лишь несколько примеров.

Компания Ростсельмаш представила в текущем году первый серийный кормоуборочный комбайн F 2650 с мощностью двигателя 611 л.с. — самый мощный представитель нового семейства, не имеющий российских аналогов.

Петербургский тракторный завод презентовал новый универсальный трактор «Кировец К-5» Премиум мощностью 250 л.с. Трактор оснащается оригинальной автоматизированной коробкой передач Т5 (16 передач переднего и 8 передач заднего хода). Коробка передач агрегатирована с современным, экономичным дизелем ЯМЗ 53645 мощностью 250 л.с (Stage IIIA.), который был создан Ярославским моторным заводом специально для тракторов «Кировец К-5».

Краснодарская компания БДМ-АГРО в 2020 году запустила первую роботизированную линию по производству дисков для дисковых борон, которые обычно используются при обработке почвы.

На Рубцовском заводе запасных частей (Алтайский край) открыто литейное производство изделий для сельхозтехники. Инвестиции в проект составили 140 млн рублей. Новое производство включает в себя плавильное, формовочное и вспомогательное отделения.

Компания Пегас-Агро (Самарская область) в 2020 году выпустила и реализовала первую партию новых самоходных опрыскивателей-разбрасывателей «Туман-3». Разработка машины проводилась при поддержке Минпромторга России в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 1312.

Источник: https://tractorf.ru/