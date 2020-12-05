Автопарк спецтехники экологического оператора Калужской области увеличился на 32 единицы
Национальный проект «Экология» — автопарк спецтехники регионального экологического оператора увеличился на 32 единицы.
Зачастую проблемы с несвоевременным вывозом отходов были связаны именно с изношенностью техники, теперь качество работы должно значительно возрасти. В распоряжении ГП КРЭО появилось 20 новых мусоровозов различной модификации и 12 погрузчиков. Общая стоимость машин — около 160 миллионов рублей.
Новый транспорт — это машины боковой загрузки, которые позволяют вывозить крупногабаритный мусор, а также мусоровозы задней загрузки и самопогрузчики.
Источник: https://vk.com/wall-177083496_1385
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05.12.2019:10:44
05.12.2019:45:56