Автопарк спецтехники экологического оператора Калужской области увеличился на 32 единицы

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Национальный проект «Экология» — автопарк спецтехники регионального экологического оператора увеличился на 32 единицы.

Зачастую проблемы с несвоевременным вывозом отходов были связаны именно с изношенностью техники, теперь качество работы должно значительно возрасти. В распоряжении ГП КРЭО появилось 20 новых мусоровозов различной модификации и 12 погрузчиков. Общая стоимость машин — около 160 миллионов рублей.

Новый транспорт — это машины боковой загрузки, которые позволяют вывозить крупногабаритный мусор, а также мусоровозы задней загрузки и самопогрузчики.