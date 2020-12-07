ООО «АС-КАМ» завершило разработку БВС с гибридной силовой установкой

МК-1600 гибрид © Фото из открытых источников

Цель ООО «АС-КАМ» постоянное развитие и совершенствование своей продукции. Накопленный опыт, использование передовых методов разработки и производствва авиационных беспилотных систем позволяют нашей команде решать задачи любого масштаба.

В настоящее время ООО «АС-КАМ» завершило разработку новой перспективной модели БВС МК-1600 гибрид, которая пополнила модельный ряд мильтикоптеров компании. Особенностью данной модели является использование гибридной силовой установки мощностью 3,5кВТ, в которой используется двигатель внутреннего сгорания, приводящий в действие генератор.

Данное решение позволило значительно улучшить функциональные характеристики БВС, и прежде всего — увеличило время полета и массу полезной нагрузки. На успешно закончившихся летных испытаниях были показаны следующие результаты: время полета составило — 4 часа 15 минут, при массе полезной нагрузки — 7 кг. Разработка ООО «АС-КАМ» открывает новые перспективы применения беспилотников.

Секрет успеха нашей компании и доверия заказчиков — в высокой квалификации наших специалистов, в индивидуальном подходе к выполнению каждого заказа, а также в многолетней стабильности компании на рынке производства и применения беспилотных авиационных комплексов.