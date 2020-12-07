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Авиация

ООО «АС-КАМ» завершило разработку БВС с гибридной силовой установкой

МК-1600 гибридМК-1600 гибрид © Фото из открытых источников

Цель ООО «АС-КАМ» постоянное развитие и совершенствование своей продукции. Накопленный опыт, использование передовых методов разработки и производствва авиационных беспилотных систем позволяют нашей команде решать задачи любого масштаба.

В настоящее время ООО «АС-КАМ» завершило разработку новой перспективной модели БВС МК-1600 гибрид, которая пополнила модельный ряд мильтикоптеров компании. Особенностью данной модели является использование гибридной силовой установки мощностью 3,5кВТ, в которой используется двигатель внутреннего сгорания, приводящий в действие генератор.

Данное решение позволило значительно улучшить функциональные характеристики БВС, и прежде всего — увеличило время полета и массу полезной нагрузки. На успешно закончившихся летных испытаниях были показаны следующие результаты: время полета составило — 4 часа 15 минут, при массе полезной нагрузки — 7 кг. Разработка ООО «АС-КАМ» открывает новые перспективы применения беспилотников.

Секрет успеха нашей компании и доверия заказчиков — в высокой квалификации наших специалистов, в индивидуальном подходе к выполнению каждого заказа, а также в многолетней стабильности компании на рынке производства и применения беспилотных авиационных комплексов.

БВС, БПЛА, Ростов-на-Дону, АС-КАМ
  • александр столярчук александр столярчук
    07.12.2023:47:27

    Вот если честно мне всегда было не понятно, в чём смысл гибридных установок? И если в автомобиле смысл состоит в рекуперации, то есть извлечения энергии торможения, то в воздухе это не доступно. То есть, ДВС крутит генератор, который подзаряжает аккумулятор, который питает электродвигатель, который вращает винт(ы). Причем по закону сохранения энергии, при передаче от агрегата к агрегату энергия теряется. Не проще ли ДВС крутить сразу винты? И можно прилично сократить массу выкинув лишние генератор, АКБ и электродвигатель.

    Заминусуете, я знаю, но надеюсь всё же кто-то объяснит мне и даст ответы на вопросы. Заранее благодарен.

    Отредактировано: александр столярчук~23:47 07.12.20
    #1217626
    • Нет аватара mikr
      08.12.2000:06:37

      Аккумулятор в Вашей схеме лишний.

      ДВС крутит генератор, который сразу питает электродвигатели, которые вращают винты. Если попытаться обойтись без генератора и электромоторов, то понадобится механическая трансмиссия, которая приводит шесть винтов. На механике такой привод будет очень сложен, тяжел и дорог. А электрическая трансмиссия на одном генераторе и шести китайских электромоторах с шестью китайскими же инверторами как раз самое то что надо. Что же касается мотор-генератора вместо аккумулятора, то это логично, поскольку удельная энергоемкость аккумулятора хуже чем у ДВС с запасом топлива.

      И вот еще вспомнил одну проблемку.

      Для управления коптером нужно обеспечить дифференцированную раздачу мощности по винтам. На механике это сделать нереально сложно, а на электроприводе — без проблем.

      Отредактировано: mikr~00:13 08.12.20
      #1217629
      • Нет аватара Lunoxod
        08.12.2000:20:10

        Именно так. Поэтому надо не электромобили строить, а гибриды массово. Маск сбил производителей с истинного пути.

        #1217630
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