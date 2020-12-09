Сборная России завоевали 26 медалей на международной олимпиаде Romanian Master of Informatics
Завершилась VIII международная олимпиада по информатике Romanian Master of Informatics, которая в этом году проходила в дистанционном формате. По итогам состязания российские школьники завоевали 26 медалей. Нашу страну на турнире представляли восемь команд.
Сборная Москвы третий год подряд стала победителем в командном зачете: столичные школьники получили 5 золотых и 2 серебряные награды. Третье место заняла сборная Челябинска.
Соревнование проходило с 2 по 4 декабря 2020 года. В нем принимали участие команды из 14 стран мира. Для российских школьников турнир является традиционной тренировкой перед международными олимпиадами.
Источник: https://olimpiada.ru/news/19532
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