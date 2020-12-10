ПАО «КАМАЗ» представило электромобиль «КАМА-1»

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10 декабря в Москве в рамках VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась презентация электромобиля, разработанного ПАО «КАМАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

Проект «Создание „Умного“ Цифрового Двойника и экспериментального образца малогабаритного городского электромобиля с системой ADAS 3-4 уровня» выполнен в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». «КАМАЗ» выступил индустриальным партнёром проекта.

Работа началась в декабре 2018 года. В ходе реализации проекта в кратчайшие по стандартам автомобилестроения сроки — всего за два года — создан цифровой двойник и изготовлен экспериментальный образец малогабаритного городского электромобиля.

Это уникальный для российской высокотехнологичной промышленности результат комплексного сотрудничества «КАМАЗа» и СПбПУ, демонстрирующий эффективность программ Минобрнауки России по формированию конкурентоспособного сектора прикладных научных исследований и поддержке конкретных разработок и продуктов по приоритетным для российской экономики технологическим направлениям.

Электромобиль с интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3, получивший рабочее название «КАМА-1″, представляет собой трёхдверный четырёхместный компактный смарт-кроссовер, разработанный в соответствии с современными тенденциями рынка мобильности и транспорта. Длина кроссовера составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, высота — 1,6 м, клиренс — 160 мм. Электромобиль оснащён литий-ионным аккумулятором ёмкостью 33 кВт*ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунд.

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Экстерьер смарт-кроссовера интересен полностью светодиодной передней и задней оптикой, динамическими указателями поворота, соответствующими современным тенденциям в дизайне фар и фонарей, а также характерным лобовым остеклением, обеспечивающим панорамный обзор. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний. Высокий клиренс автомобиля отвечает требованиям российского потребителя и позволяет преодолевать сложные участки дороги.

Особенности интерьера обеспечивают удобство посадки и высадки. Внутренний дизайн автомобиля создает максимальный внутренний объем и комфорт. Девятидюймовый экран основной информационной, мультимедийной и управляющей системы расположен неподвижно на рулевой колонке. Через этот экран происходит управление всеми системами автомобиля: осуществляется активация и управления функциями ADAS уровня 3, управление климатической системой, функциями мультимедиа, диагностическими режимами автомобиля.

Электрокар разработан на основе технологии „цифровых двойников“. Эта технология позволяет проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, моделировать и измерять любые его показатели в различных условиях жизненного цикла с детальным учетом характеристик материалов и особенностей технологических процессов. Сейчас электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю необходимую сертификацию.

„КАМАЗ“ — это крупнейшая российская промышленная площадка, где востребованы современные технологии и передовая техническая мысль. В работе над уникальными моделями транспорта мы опираемся не только на высокий инженерный потенциал компании, но и привлекаем лучших специалистов страны. Наше сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом можно уверенно назвать одним из успешных примеров взаимодействия науки с реальным производством, — отметил генеральный директор ПАО „КАМАЗ“ Сергей Когогин. — Я благодарю коллег за плодотворное сотрудничество и надеюсь на дальнейшее укрепление и расширение границ нашего партнёрства, одним из результатов которого стал первый в России электромобиль, разработанный полностью на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ».