РПКСН «Владимир Мономах» произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8rs6MUCmjGs

Залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота произвел из подводного положения ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» в Охотском море. Цель для поражения находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

Полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район.

При подготовке и ведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» — атомная подводная лодка 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.