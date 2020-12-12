РПКСН «Владимир Мономах» произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава»
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Залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота произвел из подводного положения ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» в Охотском море. Цель для поражения находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.
Полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район.
При подготовке и ведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» проявил высокий профессионализм и морскую выучку.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» — атомная подводная лодка 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
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12.12.2023:23:57