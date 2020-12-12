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Армия и Флот

РПКСН «Владимир Мономах» произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8rs6MUCmjGs

Залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота произвел из подводного положения ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» в Охотском море. Цель для поражения находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

Полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район.

При подготовке и ведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» — атомная подводная лодка 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

РПКСН Владимир Мономах, ТОФ, ВМФ, Министерство обороны, Булава
  • Великоросс Великоросс
    12.12.2023:23:57

    2 года назад, но в дневное время и с «Юрия Долгорукого»:

    Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~23:28 12.12.20
    #1218227
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