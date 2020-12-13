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Образование

Россия улучшила показатели в международном исследовании качества образования

Россия сохранила и упрочила свои позиции по всем направлениям международного сопоставительного исследования качества образования TIMSS, уверенно войдя в шестерку мировых лидеров (впереди по общему баллу только: Сингапур, Тайвань, Япония,Гонконг и Республика Корея).А по отдельным городам Москва заняла первое место в мире.

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) — международное исследование по оценке качества математической и естественно-научной подготовки школьников разных стран. Исследование проводится Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) раз в четыре года. В рамках TIMSS оценивалась общеобразовательная подготовка учащихся 4-х и 8-х классов, последний цикл исследования был проведен в 2019 году.

В исследовании 2019 года приняли участие более 580 тысяч учащихся из 64 стран мира. В российскую выборку участников исследования вошли более 4 тысяч четвероклассников из 201 школы и почти 4 тысячи обучающихся 8 классов из 204 школ. В общей сложности в исследовании TIMSS-2019 принимали участие школьники из 49 регионов России.

По естествознанию (биология,химия,физика,науки о Земле) в 4 классах российские школьники вошли в тройку лидеров с результатом 567 баллов, обойдя школьников Японии и уступив только своим сверстникам из Сингапура и Республики Корея.

В 8 классах по естественно-научной подготовке Россия усилила свои позиции, поднявшись сразу на два места — с 7 на 5 с результатом в 543 балла, обойдя таких лидеров как Гонконг, Финляндия и Литва (впереди Сингапур, Тайвань, Япония и Республика Корея).

По математике общий балл российских школьников вырос в обеих параллелях. Четвероклассники повысили свой результат с 564 до 567 баллов, поднявшись на 6 место и обойдя своих сверстников из Северной Ирландии. Впереди России остаются только азиатские лидеры в сфере образования: Сингапур, Тайвань, Республика Корея, Япония и Гонконг.

По математической подготовке в 8 классах группа лидеров та же, что и в 4 классах. Российские школьники увеличили общий балл с 538 до 543 баллов, сохранив за собой 6 место.

https://fioco.ru/timss

https://www.iea.nl/sites/default/files/2020-12/TIMSS-2019-International-Results-in-Mathematics-and-Science_0.pdf
Источник: https://fioco.ru/Media/Default/Docu...0%B0%D1%82%D1%8B%20TIMSS%202019.pdf

образование
  • Нет аватара termometrix
    13.12.2011:23:06

    Московские школьники вошли в число лучших в мире по уровню знания математики

    Также, согласно международному исследованию TIMSS 2019 года, Москва считается одним из мировых лидеров по качеству естественно-научного образования

    https://tass.ru...moskva/10206615

    #1218258
  • Александр Сенин Александр Сенин
    13.12.2017:13:45

    Первое место в мире по доле лиц с высшим образованием среди населения страны

    Первое место в Европе по числу пользователей интернета.

    Самый дешёвый проводной интернет среди 50 крупнейших по объёму ВВП стран.

    Первое место по количеству выигранных международных студенческих олимпиад по программированию за последние 10 лет

    #1218281
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