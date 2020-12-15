Челябинские «неотложки» усилили новыми автомобилями

© cheladmin.ru

Челябинским службам неотложной помощи передали десять новых легковых автомобилей «Лада Гранта». Машины приобрела для нужд города Русская медная компания.

С начала пандемии РМК направила на борьбу с коронавирусом в Челябинской области более 500 миллионов рублей. Были приобретены средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, линия по производству масок. Для пополнения автомобильного парка закуплены 12 спецмашин и 10 легковых, которые сегодня переданы Челябинску.

Автомобили переданы в медицинские учреждения, где есть отделения неотложной медицинской помощи. Восемь машин заменят старые, а две — усилят существующий автопарк. В настоящее время работу 46 «неотложек» обеспечивают 89 автомобилей.

Всего в этом году Челябмедтранс получил 28 автомобилей скорой помощи и 10 легковых машин.