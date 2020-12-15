Пять золотых. Российские школьники взяли «золото» на Всемирной физической олимпиаде

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Наша страна принимала одно из самых престижных физических состязаний — более 200 школьников и студентов из 45 стран мира — впервые.

Как и в прошлом году, все члены российской сборной получили медали. Но если в 2019-м у ребят было 4 «золота» и 1 «серебро», то в этот раз все медали — высшей пробы! Российская сборная — пять человек: Иван Харичкин, Татьяна Емельянова, Александр Зенькович, Максим Покровский и Иван Русских. Сейчас все они — студенты первого курса МФТИ.

Из-за пандемии олимпиада по физике прошла в распределенном формате: каждая национальная сборная решала олимпиадные задачи в своей стране.

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В церемонии награждения и закрытия также приняли участие ректор МФТИ Николай Кудрявцев, лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новосёлов (онлайн), представители международного оргкомитета олимпиады по физике и Правительства Москвы.

«Школьники и студенты, которых готовят к олимпиаде педагоги МФТИ, более 20 лет привозят олимпийское золото. К сожалению, в этом году у ребят, влюбленных в физику, не было возможности лично познакомиться с единомышленниками и ведущими преподавателями физтеха. Тем не менее мы сделали все, чтобы олимпиада прошла на самом высоком уровне: разработали олимпиадные задачи и организовали поставку лабораторного оборудования в 40 с лишним стран мира" — отметил ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Олимпиада проходила в распределенном формате с 8 по 15 декабря. Команды выполняли задания, не выезжая из своих стран. На каждой площадке проведения туров была организована видеотрансляция для наблюдателей. Члены российской сборной выполняли задания в московском Центре педагогического мастерства. Всего в официальном зачете состязались команды из 38 стран мира, еще 7 стран были приглашены как гостевые.

Один из организаторов олимпиады Виталий Шевченко рассказал об особенностях проведения соревнования: «Ключевой сложностью для нас стали крайне сжатые сроки. Обычно мероприятие такого уровня готовится около двух лет. Нам пришлось справиться со всеми организационными делами за 1,5 месяца.

В дни туров было централизованное видеонаблюдение. На каждую страну был заведен отдельный зум-аккаунт, к нему подключались камеры стран-участниц, и наблюдатели осуществляли полный мониторинг».

Соревнование включало два тура, каждый длился пять часов. В первом участники решали теоретические задачи, а во втором — проводили практические исследования. Для выполнения экспериментальной задачи по кристаллографии в страны-участницы было доставлено специальное оборудование.

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«Теоретические задания составляли преподаватели ведущих вузов страны. Экспериментальная задача была разработана в МФТИ в лаборатории перспективных исследований мембранных белков. Классно, что настоящие ученые сделали такую задачу: она сложная, и очень ценно, что школьники смогли прикоснуться к современным научным подходам», — рассказал Виталий Шевченко.

Несмотря на ограниченное время для подготовки и дистанционный формат, оргкомитету удалось удачно провести соревнование.

«Проведение олимпиады я оцениваю на отлично. Учитывая те отзывы, которые мы получили по почте и услышали в зуме, олимпиада прошла достаточно успешно. Мы использовали огромное количество IT-сервисов, которые позволили уменьшить количество ошибок, в любой момент времени могли дать информацию руководителям и участникам. Ни в одном месте не возникло накладок, и это круто!», — отметил Виталий Шевченко.

Организаторами олимпиады в этом году выступили Министерство просвещения РФ, Московский физико-технический институт и Департамент образования и науки города Москвы.