В Челябинске представили новые автобусы

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Презентация новой партии низкопольных автобусов на газомоторном топливе прошла в Челябинске 15 декабря.

Всего в этом году город должен получить 36 новых автобусов, но пока прибыли только 28. За два последних года удалось приобрести для областного центра более сотни новых машин. Всего же Челябинску нужно около 300 больших автобусов.

Обновления подвижного состава ждут и от частных перевозчиков. Так, при заключении контрактов на обслуживание маршрутов одним из условий является наличие машин, выпущенных не раньше определённого срока.

Отметим, что все новые автобусы зелёного цвета, дополнительно на них нанесли узор, которым теперь станут отмечать весь муниципальный транспорт. В автобусах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, есть камеры, зарядные устройства, кондиционер, Wi-fi. Когда именно новые машины выйдут на маршруты, пока не известно — ожидается, что это произойдёт до конца года.