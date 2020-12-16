Росгеология приобрела буровую установку для глубокого бурения в районах Крайнего Севера

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Росгеология приобрела отечественную буровую установку БУ УСПК 6000/400 ЭРА Таймыр-Р1, предназначенную для глубокого разведочного бурения на нефть и газ в районах Крайнего Севера.

Об этом Росгеология сообщила 15 декабря 2020 г. БУ УСПК 6000/400 ЭРА Таймыр-Р1 разработана и произведена Урало-Сибирской промышленной компанией, которая выпускает полнокомплектные буровые установки, предназначенные для кустового и стационарного бурения с 2005 г.

Приобретенная Росгеологией буровая установка является новой разработкой УСПК, созданной на основе БУ 6000/400 ЭК-БМЧ Уралмаш НГО Холдинг.

Это современная буровая установка с электрическим частотно-регулируемым приводом переменного тока с цифровой системой управления выполнена в блочно-модульном исполнении. Буровая установка спроектирована специально для работы в Арктике с расчетом на сильные ветровые нагрузки в условиях низких температур. Контрольная сборка буровой установки УСПК была завершена в г. Буланаше на машзаводе в конце сентября 2020 г.

Основные принципиальные технические показатели БУ УСПК 6000/400 ЭРА Таймыр-Р1:

условная глубина бурения 6000 м,

допускаемая нагрузка на крюке 400 т,

электрический частотно-регулируемый привод переменного тока,

цифровая система управления,

блочно-модульная компоновка,

вышка башенного типа, блочная,

полное укрытие БУ, включая вышку,

обеспечение экологически безопасной эксплуатации.

Преимущества буровой установки.

блочно-модульная конструкция — сокращает сроки перевозки и монтажа БУ.

2-эшелонная компоновка позволяет установку дополнительных блоков, минимизирует занимаемую площадь БУ и влияние на окружающую среду, снижает затраты на отсыпку.

расположение приемного моста и стеллажей для работы с трубами в составе эшелона позволяет производить перемещение всего комплекта установки внутри куста в едином комплексе;

полное укрытие буровой установки, включая вышку, приемный мост и рабочие зоны: позволяет эксплуатировать оборудование при аномально низких температурах и силе ветра до 33,5 м/сек., повышает энергоэффективность эксплуатации; обеспечивает максимально комфортные условия труда.

применение системы фильтрации для очистки воздуха от паров нефтепродуктов, а так же конструктивных приспособлений для сбора утечек бурового раствора — позволят исключить загрязнение окружающей среды.

возможность применения метода горизонтального бурения — позволяет: разрабатывать сложные участки горных пород; получать доступ к трудноизвлекаемым запасам.

оборудование БУ новейшей системой контроля параметров бурения — позволяет вести дистанционный мониторинг состояния оборудования и контроль за технологическими параметрами бурения.

Приобретение новой БУ осуществлено:

на условиях лизинга при участии лизинговой компании ЗЕСТ, дочкой банка Россия.

в рамках инвестпрограммы Росгеологии по модернизации оборудования, что является одним из направлений стратегии холдинга, направленной на повышение операционной эффективности и конкурентоспособности производственных кластеров.

Напомним, что в 2017 г. Росгеология получила льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) для финансирования приобретения буровых установок производства Уралмаш НГО Холдинг.

Последовательная модернизация парка бурового оборудования позволит Росгеологии качественно и своевременного выполнять госконтракты по параметрическому бурению, а также успешно конкурировать на коммерческом рынке разведочного бурения.

В настоящее время действующий парк бурового оборудования НПЦ Недра, дочки Росгеологии, включает:

5 буровых установок;

3 подъемника для проведения испытания скважин.

Средний возраст оборудования — 6,8 лет.Бурение параметрической скважины Канандинская 278Новая буровая установка приступит к работе в 1м полугодии 2021 г.

БУ УСПК 6000/400 ЭРА Таймыр-Р1 будет доставлена и смонтирована на площадке параметрической скважины Канандинская 278 в восточной части Эвенкийского района Красноярского края.Росгеология планировала бурение скважины Канандинская 278 еще в 2017 г. Но только в июне 2020 г. Росгеология была признана победителем тендера на выполнение 1го этапа бурения параметрической скважины Канандинская 278 и заключила госконтракт с ФГБУ ВНИГПИ.

Контракт предусматривает, что в 2021-2022 гг. скважина Канандинская 278 будет пробурена до глубины 3700 м до девонского горизонта, и будут созданы условия для ее углубления до 5400 м.Работы выполняют специалисты НПЦ Недра.В рамках 2го этапа работ скважина должна достичь тэтэрской свиты венда, что позволит геологам исследовать характеристики ордовик-кембрийских и вендских потенциально продуктивных горизонтов, в т. ч. геолого-геофизические параметры кембрийских рифогенных массивов, выделяемых по данным сейсморазведки, и установить предпосылки их нефтегазоносности.

Автор: Е. Алифирова, О.

Источник: Neftegaz.RU