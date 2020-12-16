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Авиация

Пассажирский самолет Ил-114-300 совершил свой первый полет

 © rostec.ru

16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Разработчик самолета — головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина.

Всего до 2030 года планируется произвести и реализовать до 100 единиц Ил-114-30. Первые поставки самолета начнутся сразу после получениея сертификата типа — в 2022 году.

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя первого класса Олега Грязева.

«Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил-114-300 — еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе. Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года — начать его серийные поставки», — сообщили в Госкорпорации Ростех.

Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

«Первый полет Ил-114-300 — это итог колоссальной работы десятков тысяч людей — ученых, инженеров, специалистов — работающих в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятиях наших поставщиков и партнеров. Появление нового турбовинтового регионального самолета открывает новые перспективы для российского гражданского авиастроения», — отметили в Объединенной Авиастроительной Корпорации.

Самолет подняли в небо новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01 разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Турбовинтовой двигатель создан на санкт-петербургском предприятии «ОДК-Климов». ТВ7-117СТ-01 обладает мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с. В состав силовой установки совместно с двигателем входит новый винт АВ-112-114 повышенной тяги и новая система автоматического управления с применением совмещенного модернизированного блока управления двигателем и воздушным винтом БАРК-65СМ. Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки. В своем классе двигатель ТВ7-117СТ-01 является лучшим по всем параметрам, определяющим экономическую целесообразность выбора силовой установки для самолета.
Источник: https://rostec.ru/news/novyy-region...-il-114-300-sovershil-pervyy-polet/

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Ил-114-300, авиация, ОАК, самолет
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    16.12.2015:31:07

    Стаей птички полетели    

    #1218755
    • Нет аватара psv1977
      16.12.2015:36:55

      А вот и «красавица» взлетела — женой МС-красавчику будет…

      П. С. Большой «привет» Украине по движкам…

      Отредактировано: psv1977~15:38 16.12.20
      #1218761
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    16.12.2015:32:36

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Holso Stitchred~15:33 16.12.20
    #1218758
    • Сергей Турчин Сергей Турчин
      16.12.2016:25:38

      Так напомнило в этом ракурсе самолет Ил-18, на котором приходилось много летать и часто видеть над головой. Ностальгия…

      Они возвращаются!

      #1218783
  • влад777 влад777
    16.12.2015:36:24

    Кучно пошли.

    #1218759
    • exhausted1987 exhausted1987
      16.12.2016:02:31

      А то!

      МС-21 с российскими движками, теперь Ил-114, а скоро и Ил-112 в облегченной версии полетит.

      #1218774
  • Нет аватара mrrhyde
    16.12.2015:37:54

    Жаль, что ил-112 только в следующем году…

    #1218762
  • Нет аватара molyr
    16.12.2016:16:13

    прям кучненько как пошли, это классно

    #1218779
  • Andzej O'KamRupi
    16.12.2016:29:34

    Сегодня утром проснулся и первым делом проверил, а не полетел ли?! Ведь «прямая линия» уже завтра…

    Ну думаю, если утром не полетел то после обеда не запустят, ведь облачность и т. д. Отложили до утра четверга. Ан нет, хитрецы    ))))

    Знаю щас начнется: самолет разработки 80ых, планер еще ташкентский, движки разработки 70ых итд и тп…

    Это никак не умоляет сегодняшнего соьытия. Мы возвращаем себе наше небо! На своих самолетах! А главное, представьте сколько валюты на запад вскоре не придется вывозить за авиатехнику и сервис    Это много стоит. Поздравляю всех с этим прекрасным событием!

    P.S.

    Ну что, завтра утром Союз с Восточного?    

    #1218784
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