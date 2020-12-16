Пассажирский самолет Ил-114-300 совершил свой первый полет

© rostec.ru

16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Разработчик самолета — головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина.

Всего до 2030 года планируется произвести и реализовать до 100 единиц Ил-114-30. Первые поставки самолета начнутся сразу после получениея сертификата типа — в 2022 году.

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя первого класса Олега Грязева.

«Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил-114-300 — еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе. Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года — начать его серийные поставки», — сообщили в Госкорпорации Ростех.

Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

«Первый полет Ил-114-300 — это итог колоссальной работы десятков тысяч людей — ученых, инженеров, специалистов — работающих в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятиях наших поставщиков и партнеров. Появление нового турбовинтового регионального самолета открывает новые перспективы для российского гражданского авиастроения», — отметили в Объединенной Авиастроительной Корпорации.

Самолет подняли в небо новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01 разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Турбовинтовой двигатель создан на санкт-петербургском предприятии «ОДК-Климов». ТВ7-117СТ-01 обладает мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с. В состав силовой установки совместно с двигателем входит новый винт АВ-112-114 повышенной тяги и новая система автоматического управления с применением совмещенного модернизированного блока управления двигателем и воздушным винтом БАРК-65СМ. Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки. В своем классе двигатель ТВ7-117СТ-01 является лучшим по всем параметрам, определяющим экономическую целесообразность выбора силовой установки для самолета.