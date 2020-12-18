«Вакууммашэлектро» запустил в Удмуртии производство промышленных датчиков давления и температуры

© frprf.ru

ООО «Вакууммашэлектро» запустил в Сарапуле Удмуртской Республики серийное производство датчиков давления и температуры. Локализация производства выросла с 50% до 85%.

Мощность нового производства составляет более 4000 изделий в год.

На текущий момент, по данным компании, около 70% российского рынка датчиков давления и температуры для нефтегазовой и химической отрасли занимают зарубежные производители, в основном китайские и немецкие. Создание нового производства датчиков и комплектующих к ним позволит снизить долю импорта.

Потенциальными потребителями продукции являются «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», КАМАЗ, «Сибур-Химпром», «Мечел» и другие предприятия.

Создание нового производства стало возможным за счет льготного займа по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». В середине 2019 года предприятие получило 14 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности и 6 млн рублей от Удмуртского фонда развития предпринимательства. Общий бюджет проекта составил 30 млн рублей.

С привлечением льготного займа Фонда предприятие закупило новое оборудование и запустило серийное производство датчиков давления и температуры для систем автоматизации и безопасности в различных областях промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Датчики давления и температуры применяются в газовых турбинах, сепараторах для очистки газов, бурильных машинах, системах хранения сжиженных газов, двигателях автомобилей, системах кондиционирования, резервуарах жидких продуктов нефтяной, нефтехимической и пищевой отраслей.

Датчики «Вакууммашэлектро» в постоянном режиме отслеживают необходимые технологические параметры контролируемой среды. Это особенно важно при транспортировке нефти, мазута и газа, чтобы не допустить взрыва, утечки или другого причиняющего окружающей среде вреда. Изделия предприятия изготавливаются по собственной технологии с применением защитной оболочки, что делает их взрывобезопасными и устойчивыми к любому климату.