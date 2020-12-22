POZIS построил единый логистический центр

© rostec.ru

Компания POZIS, входящая в контур управления холдинга «Технодинамика» — управляющей организации НПК «Техмаш», завершила строительство нового логистического комплекса с передовыми технологиями отгрузки, хранения и транспортировки бытовой техники. Современный складской комплекс площадью более 15 тыс. кв. м позволит хранить на единой площадке одновременно около 40 тыс. единиц крупной бытовой техники. Строительство логистического центра вызвано ростом объемов производства.

© pozis.ru

Логистический центр построен в рамках утвержденной Госкорпорацией Ростех инвестпрограммы комплексного развития производства бытовой холодильной техники и медицинского холодильного оборудования в сотрудничестве с Новикомбанком.

Новый объект позволит оптимизировать логистические потоки, благодаря чему уменьшится время отгрузки приборов торговым партнерам. Рациональное использование погрузочной техники и современного складского оборудования позволит снизить эксплуатационные расходы, при этом до 30% увеличится производительность труда.

Холодильная бытовая и медицинская техника будет доставляться с конвейера на склад в автоматизированную зону разгрузки. До сих пор компания хранила выпущенную с конвейера технику в разных местах, что приводило к существенным транспортным расходам при ее отгрузке дистрибьюторам.

Ключевым преимуществом нового комплекса является внедрение цифровой системы управления складом. Она позволит регулировать прием, обработку и отгрузку продукции, но главное — будет упорядочивать работу персонала на различных участках и эффективно распределять сферу ответственности. Таким образом, система полностью исключает возможность ошибочного размещения груза или неправильного комплектования заказа.

«Ввод в эксплуатацию логистического центра — это доказательство того, что мы оптимистично настроены на увеличение выпуска высококачественной, конкурентоспособной гражданской продукции, активное продвижение бренда POZIS как на отечественном, так и на зарубежном рынках крупной бытовой техники. Благодаря техническому перевооружению производства, внедрению новейших наукоемких технологий, в сотрудничестве с ФРП и опорным банком Ростеха Новикомбанком, наша компания планирует к 2025 году выпускать до 600 тысяч единиц техники в год. За 11 месяцев текущего года обеспечен рост производства медицинской техники в 1,8 раза к аналогичному периоду прошлого года», — отметил генеральный директор POZIS Радик Хасанов.