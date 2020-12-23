Компания «АнтиДрон» представила отечественную систему обнаружения беспилотников

Новая система обнаружения дронов - АнтиДрон © anti-dron.ru

Известно, что дроны активно применяются террористическими группировками в «горячих» точках. Низкая стоимость делает их легко доступными, а большая дальность полёта и грузоподъёмность позволяет доставлять на значительные расстояние взрывчатые и другие опасные вещества. При этом многие думают, что угроза с воздуха, исходящая от злоумышленников, существует где-то далеко и не имеет отношения к обычному человеку. Однако это не так, дроны уже давно среди нас.

Достаточно вспомнить чемпионат мира по футболу 2018 года, проходивший у нас в стране. Для охраны мест проведения соревнований от маловысотных угроз привлекались военные и сотрудники органов внутренних дел. За время проведения чемпионата было зафиксировано более пятидесяти случаев несанкционированного применения дронов в местах массового скопления людей.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xmMSCBHHrf8

Двумя годами ранее, в 2016 году с участков дачного товарищества Борисово Ленинградской области были похищены квадроциклы, болотоходы и другая дорогостоящая техника на общую сумму в несколько миллионов рублей. Злоумышленников не остановила даже дорогостоящая сигнализация. Примечательно, что для наводки и выбора своих жертв преступная группировка использовала квадрокоптеры.

Сегодня традиционные системы охраны, к которым относятся датчики контроля периметра, камеры видеонаблюдения и системы сигнализации не способны обнаружить беспилотники нарушителей. Те специальные комплексы, которые применяются военными для защиты от квадрокоптеров, не доступны не только обычному потребителю, но и коммерческим организациям.

Однако выход есть! Это новая отечественная система АнтиДрон. Она позволяет заблаговременно обнаружить, определить координаты, а также пресечь проникновение дронов на охраняемую территорию. При этом владелец участка либо лицо ответственное за охрану объекта своевременно оповещается о попытке проникновения с помощью СМС.

В отличие от «раскрученных» международных компаний ООО «АнтиДрон» производит самое доступное решение по обнаружению дронов на российском рынке. Комплекс АнтиДрон перехватывает и обрабатывает радиосигнал, излучаемый квадрокоптером. На основании полученных данных делается вывод о наличии дрона вблизи охраняемого объекта. Эффективность функционирования не зависит от времени суток и погодных условий, а дальность действия определяется только мощностью передатчика беспилотника нарушителя.

Радиочастотное обнаружение беспилотников АнтиДроном © anti-dron.ru

Применение оборудования АнтиДрон для обнаружения дронов не требует получения согласований и специальных разрешений, что наряду с низкой ценой даёт возможность обеспечить безопасность не только больших промышленных предприятий, но и отдельных загородных участков частных лиц.