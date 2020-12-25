АО «ЭЛАРА» завершило модернизацию СКУ второго энергоблока Шатурской ГРЭС

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Специалистами АО «ЭЛАРА» выполнена модернизация системы контроля и управления (СКУ), а также системы автоматизированного управления горелками (САУГ) на энергоблоке № 2 Шатурской ГРЭС ПАО «Юнипро». В сжатые сроки АО «ЭЛАРА» выполнило комплекс работ, включающий в себя: проектирование, изготовление, поставку, выполнение электромонтажных, пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию АСУ ТП энергоблока.

В результате внедрения АСУ ТП на базе отечественного программно-технического комплекса «СУРА» были достигнуты следующие цели проекта:

— повышение надежности работы оборудования энергоблока;

— приведение энергоблока в соответствие требованиям к генерирующему оборудованию оптового рынка;

— повышение уровня информационной безопасности АСУ ТП.

Краткое резюме проекта

Основное назначение — реализация системы управления розжигом горелок, автоматическое регулирование и поддержание основных параметров энергоблока, выполнение требований по участию энергоблока в ОПРЧ.

Состав ПТК АСУ ТП:

— Шкаф контроллера корпуса, А котла;

— Шкаф контроллера корпуса Б котла;

— Шкаф местного управления горелками корпуса, А котла;

— Шкаф местного управления горелками корпуса Б котла;

— Шкаф питания;

— Шкаф управления насосами-дозаторами (аммиака, фосфата, гидразина).

Используемые программно-технические средства:

— резервированные контроллеры ЭЛИКОНТ-100;

— программное обеспечение верхнего уровня ПТК «СУРА»;

— оборудование электропитания и связи.

Основное оборудование, задействованное в проекте:

— барабанный двухкорпусной котел ТП-108;

— паровая турбина К-200-130.

ПТК «СУРА» — отечественное решение для создания ЛСАУ и комплексных АСУ ТП электростанций.

Применение ПТК «СУРА» обеспечивает:

— автоматизированное управление технологическим оборудованием в нормальных, переходных, аварийных и специальных режимах работы;

— снижение расхода топлива за счёт оптимального ведения процесса, повышения качества автоматического регулирования, возможности использования результатов расчета ТЭП в темпе протекания технологического процесса;

— снижение эксплуатационных затрат и увеличение межремонтных периодов за счет непрерывной диагностики и уменьшения числа обслуживаемой аппаратуры (по сравнению с традиционными средствами), минимального времени восстановления;

— повышение эксплуатационной надежности и безопасности эксплуатации оборудования.

ПТК «СУРА» соответствует критериям постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 № 719 по коду 26.51.70.190 (заключение Минпромторга России от 29.07.2020 № 53805/11).

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Юнипро»