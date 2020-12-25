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Судостроение и судоходство

Выпущена новая модель катера «BARS»

Осенью 2020 года группа компаний «РосПромРесурс» расширила линейку выпускаемых маломерных судов, спроектировав и построив новую модель катера. Новая модель получила название «BARS». При изготовлении использовались материалы высокого качества, которые придают катеру привлекательный внешний вид и обеспечивают комфортное пребывание на судне. Улучшенные показатели эргономики позволяют использовать катер в экспедициях и поездках на дальние расстояния.

 © rushovercraft.com

Одним из преимуществ этого катера является возможность установки резервного подвесного двигателя. Использование премиальных материалов и система менеджмента качества компании, соответствующая международным стандартам, обеспечивают надежность судна, безопасность и комфорт пассажиров. Два катера новой модели успешно прошли испытания и были доставлены в подразделение Росрыболовства в г. Саратов и г. Волгоград.

Это уже второй новый проект, реализованный в этом году. В апреле этого года компания РосПромРесурс также выпустила катер нового проекта — «Фантом М-200». Катера этой модели в 2020 году были закуплены такими компаниями как «Транснефть» и «Славнефть». РосПромРесурс, даже столкнувшись со всеми трудностями, которые принес нам 2020 год, не только продолжила стабильно работать, но и смогла нарастить темпы роста.

 © rushovercraft.com

 © rushovercraft.com

 © rushovercraft.com

 © rushovercraft.com
Источник: http://rushovercraft.com/%d0%b2%d0%...d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0/bars

Катер, судостроение, Нижний Новгород, РосПромРесурс, BARS
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    25.12.2018:35:46

    Слишком мало значимо, хотя и новость позитивная из разряда моделист-конструктор.

    #1220061
    • vassso1 vassso1
      26.12.2006:57:37

      Мне больше всего жалко, что движки импортные. При наших водных километрах. Хотя и понимаю, что вопрос чисто экономический. Мы можем это сделать, но будет ли это дешевле и надёжней? И тем более приносить прибыль инициаторам…

      Отредактировано: vassso1~06:58 26.12.20
      #1220129
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