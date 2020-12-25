Выпущена новая модель катера «BARS»

Осенью 2020 года группа компаний «РосПромРесурс» расширила линейку выпускаемых маломерных судов, спроектировав и построив новую модель катера. Новая модель получила название «BARS». При изготовлении использовались материалы высокого качества, которые придают катеру привлекательный внешний вид и обеспечивают комфортное пребывание на судне. Улучшенные показатели эргономики позволяют использовать катер в экспедициях и поездках на дальние расстояния.

© rushovercraft.com

Одним из преимуществ этого катера является возможность установки резервного подвесного двигателя. Использование премиальных материалов и система менеджмента качества компании, соответствующая международным стандартам, обеспечивают надежность судна, безопасность и комфорт пассажиров. Два катера новой модели успешно прошли испытания и были доставлены в подразделение Росрыболовства в г. Саратов и г. Волгоград.

Это уже второй новый проект, реализованный в этом году. В апреле этого года компания РосПромРесурс также выпустила катер нового проекта — «Фантом М-200». Катера этой модели в 2020 году были закуплены такими компаниями как «Транснефть» и «Славнефть». РосПромРесурс, даже столкнувшись со всеми трудностями, которые принес нам 2020 год, не только продолжила стабильно работать, но и смогла нарастить темпы роста.

© rushovercraft.com

© rushovercraft.com

© rushovercraft.com

© rushovercraft.com