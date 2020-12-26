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Судостроение и судоходство

На АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» заложено пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03580

 © sun9-32.userapi.com

25 декабря на производственной площадке АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Чкаловском районе Нижегородской области состоялась церемония закладки второго пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) проекта 03580 «Метеор 120Р».

 © im.kommersant.ru

Создание второго судна «Метеор 120Р» на производственном комплексе предприятия — знаковое событие и для организации, демонстрирующее развитие ЦКБ как судостроительной верфи, и для пассажирского флота нашей страны, и для нижегородского региона. Серия судов на подводных крыльях «Метеор 120Р» станет достойным продолжением легендарных СПК «Метеор», зарекомендовавших себя надежностью и экономичностью в эксплуатации.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OUL7EQsipBY

СПК проекта 03580 «Метеор 120Р» предназначено для скоростной перевозки 120 пассажиров, объединяет в себе современные технологии, высокий уровень безопасности и комфорта, автономность плавания судна составит 8 часов, дальность хода — 600 км.

Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.
Источник: http://www.ckbspk.ru/news/138/

ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, Нижегородская область, 03580, Метеор 120Р, судно на подводных крыльях
  • user78 user78
    26.12.2012:01:17

    +!    

    С 2018 года построено 9 шт. судов на подводных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р», 3 шт. проекта 23160 «Комета 120М», заложено два теплохода проекта 03580 «Метеор 120Р». Итого будет уже 14 шт. новых судов на подводных крыльях!

    Плюс построено 12 шт. глиссирующих быстроходных теплоходов проектов А45-1, А45-2, А145.

    А также можно упомянуть новейшие российские круизные лайнеры «Петр Великий», «Мустай Карим», «Княгиня Ольга», «Золотое кольцо 1», «Золотое кольцо 2», «Андрей Дубенский», «Виктор Астафьев», 3 небольших круизных теплохода проекта PV20S, пассажирские теплоходы ледового класса «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов» — суммарно ещё 12 шт.

       

    Отредактировано: user78~12:01 26.12.20
    #1220152
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