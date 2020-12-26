На АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» заложено пассажирское судно на подводных крыльях проекта 03580

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25 декабря на производственной площадке АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Чкаловском районе Нижегородской области состоялась церемония закладки второго пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) проекта 03580 «Метеор 120Р».

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Создание второго судна «Метеор 120Р» на производственном комплексе предприятия — знаковое событие и для организации, демонстрирующее развитие ЦКБ как судостроительной верфи, и для пассажирского флота нашей страны, и для нижегородского региона. Серия судов на подводных крыльях «Метеор 120Р» станет достойным продолжением легендарных СПК «Метеор», зарекомендовавших себя надежностью и экономичностью в эксплуатации.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OUL7EQsipBY

СПК проекта 03580 «Метеор 120Р» предназначено для скоростной перевозки 120 пассажиров, объединяет в себе современные технологии, высокий уровень безопасности и комфорта, автономность плавания судна составит 8 часов, дальность хода — 600 км.

Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.