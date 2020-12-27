Завод в Курганской области нарастил выпуск пожарных машин благодаря нацпроекту

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Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования выпускает более 100 моделей техники для пожаротушения. Ежегодно предприятие производит 250 спецмашин. Благодаря оптимизации производственных процессов в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» выпуск спецтехники увеличен на 10%.

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В качестве пилотного проекта для внедрения инструментов бережливого производства на предприятии определили поток изготовления кабин боевого расчета. Такая кабина производится и монтируется на базовое шасси пожарного автомобиля и предназначена для размещения до двух бойцов пожарного отряда.

За время реализации проекта объем производства кабин увеличился на 20% - с 18 до 22 единиц в месяц. Отмечу, что 4 дополнительные кабины — это возможность изготавливать больше на 2 пожарных автомобиля в месяц. Если говорить о финансовых результатах, то это плюс 8 млн к выручке предприятия за месяц.

В планах завода до июля 2021 года нарастить объем производства кабин до 25 штук в месяц, а это дополнительные 28 млн рублей к выручке.

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«Мы уже достигли роста производительности труда на потоке изготовления кабин боевого расчет более, чем на 50%. И в планируем только повышать этот показатель. Если мы сможем выпускать плановые 25 кабин за месяц, то это позволит изготавливать на 25% или 60 пожарных машин больше, чем сейчас», — сообщил генеральный директор предприятия Владимир Казаков.

Кроме того, за последние полгода эксперты ФЦК(Федерального центра компетенций в сфере производительности труда) совместно с сотрудниками предприятия сократили количество кабин, хранящихся на разных этапах производства, на 30% - до 2 каркасов, а время изготовления одной единицы продукции снизилось на 70% - с 80 до 24 часов.

Как отмечают специалисты по внедрению производственной системы, добиться роста производительности труда удалось только за счет применения бережливых технологий и без финансовых вложений. Например, раньше сборка кабин боевого расчета велась в разных местах цеха, что приводило к длительным переходам и перемещением комплектующих и работников, скоплению недоработанных запасов. Для решения этой проблемы были определены участок и рабочие зоны. В результате лишние передвижения персонала сократились почти вдове — с более чем 500 до 260 метров.

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В рамках национального проекта предприятие будет работать еще 2,5 года. В будущем оптимизация коснется сборочных участков производства, в том числе затронет механический, сварочно-заготовительный участок, участок монтажа надстроек на шасси, а также участок окраски и комплектации.

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Основам бережливого производства на заводе обучены 20 сотрудников предприятия, кроме того, более 30 специалистов прошли обучение внутренним сертифицированным тренером. До конца апреля 2021 года профильное обучение пройдут все 310 работников производства.

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Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) — оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Основная задача проекта — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.

Проект также призван определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. К участию в проекте будет привлечено не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России. Инструментам бережливого производства будут обучены 79 500 сотрудников компаний.