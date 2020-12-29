На корвете «Гремящий» проекта 20385 поднят Андреевский флаг
Корвет "Гремящий" приняли в состав ВМФ России - Армия и ОПК - ТАСС © phototass1.cdnvideo.ru
На корвете «Гремящий», который был построен на петербургском судостроительном заводе «Северная верфь», подняли Андреевский флаг. С этим флагом на корме судно отправится в Тихий океан.
Данное судно войдет в состав Тихоокеанского флота.
Корвет проекта 20385 предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На «Гремящем» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27.
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