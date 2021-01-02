В Красноярском крае отремонтировали более 109 км федеральных автомобильных дорог

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Капитально отремонтировано восемь участков — по четыре на каждой из подведомственных ФКУ Упрдор «Енисей» трасс: Р-255 «Сибирь», Р-257 «Енисей». Важно отметить, что по сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах Красноярского края снизилось на 4%.

Наибольший объем работ в 2020 году пришелся на автомобильную дорогу Р-255 «Сибирь», где было отремонтировано более 58 км, из которых только 35 км в Ачинском районе края.

В ходе капремонта на всех участках заменили дорожную одежду, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы. Вблизи деревень Владимировка, Нагорново, Старая Черная, Верхний Ингаш, Сулемка и села Ермаковское устроили тротуары, ведущие к посадочным площадкам, обновили автопавильоны, каждый из которых оснастили скамейками и урнами. Кроме того, в деревне Владимировка, Нагорново, Старая Черная и в селе Белый Яр устроили нерегулируемые пешеходные переходы, а на автобусных остановках в Манском районе края обновили тротуары и заездные карманы. Для обеспечения безопасности дорожного движения на всех участках проведен комплекс работ по дорожному обустройству: заменены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена разметка, а при выезде из Ачинска установили искусственное электроосвещение протяженностью более 5 км.

На аварийно-опасных участках в Козульском, Емельяновском, Рыбинском, Манском, Иланском районах края для привлечения внимания участников дорожного движения и возможного предотвращения выезда водителей на встречную полосу нанесли осевую структурную дорожную разметку общей протяженностью более 9 км. На опасном повороте в Емельяновском районе края установили 42 импульсных дорожных знака.

В 2020 году также отремонтировано три искусственных сооружения общей протяженностью 437 пог. м. Речь идет о мостовом переходе через реку Чулым, Крючиха и ручей Пашенов Ключ. Здесь заменены плиты проезжей части, барьерное и перильное ограждения, устроено новое покрытие, отремонтированы опоры, выполнена окраска металлических пролетных строений, обеспечен организованный водоотвод, благодаря чему вода с поверхности проезжей части не попадает в реку, а по продольным лоткам уходит в очистные колодцы.

Кроме того, в 2020 году для повышения безопасности и соблюдения правил дорожного движения установили 6 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.