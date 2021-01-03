В Елабуге запущен цех сварки кузовов для автомобилей Aurus

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Пока что все автомобили Aurus сделаны на ограниченных мощностях московского института НАМИ, которые не приспособлены для серийного выпуска машин. Подготовка производства на заводе Sollers в Елабуге (Татарстан) ведется уже почти год, и на днях компания Aurus сообщила о запуске линии сварки кузовов.

Монтаж сварочного оборудования здесь начали в ноябре, а 15 декабря была проведена сварка первого тестового кузова. После этого здесь сделали еще несколько кузовов, отрабатывая технологический процесс и соблюдение стандартов качества. Как видно на опубликованных фотографиях, на линии установлено немало роботов, хотя есть и полуавтоматические сварочные «клешни». Впрочем, для обнародованной ранее производственной мощности завода (пять тысяч машин в год) такое оборудование — норма. Производство Аурусов в Елабуге будет происходить по полному циклу: здесь также готовят штамповочное производство, сборку двигателей и, разумеется, окраску кузовов.

В компании обещают, что первые серийные седаны Aurus Senat будут переданы клиентам в мае 2021 года.

Следом в Елабуге начнется выпуск кроссоверов Aurus Komendant. Первый прототип был построен еще весной 2019 года, а премьеру обещали провести в 2020-м. Однако пока мы увидели только патентные изображения автомобиля. Ожидается, что в 2021 году он все-таки увидит свет, а на конвейер встанет весной 2022-го. Решение о серийном производстве минивэнов Aurus Arsenal до сих пор не принято. А бронированные Аурусы по-прежнему будут выпускать в московских цехах НАМИ.

© abw.by

© autoreview.ru

© autoreview.ru

© autoreview.ru

© autoreview.ru