В Елабуге запущен цех сварки кузовов для автомобилей Aurus
Пока что все автомобили Aurus сделаны на ограниченных мощностях московского института НАМИ, которые не приспособлены для серийного выпуска машин. Подготовка производства на заводе Sollers в Елабуге (Татарстан) ведется уже почти год, и на днях компания Aurus сообщила о запуске линии сварки кузовов.
Монтаж сварочного оборудования здесь начали в ноябре, а 15 декабря была проведена сварка первого тестового кузова. После этого здесь сделали еще несколько кузовов, отрабатывая технологический процесс и соблюдение стандартов качества. Как видно на опубликованных фотографиях, на линии установлено немало роботов, хотя есть и полуавтоматические сварочные «клешни». Впрочем, для обнародованной ранее производственной мощности завода (пять тысяч машин в год) такое оборудование — норма. Производство Аурусов в Елабуге будет происходить по полному циклу: здесь также готовят штамповочное производство, сборку двигателей и, разумеется, окраску кузовов.
В компании обещают, что первые серийные седаны Aurus Senat будут переданы клиентам в мае 2021 года.
Следом в Елабуге начнется выпуск кроссоверов Aurus Komendant. Первый прототип был построен еще весной 2019 года, а премьеру обещали провести в 2020-м. Однако пока мы увидели только патентные изображения автомобиля. Ожидается, что в 2021 году он все-таки увидит свет, а на конвейер встанет весной 2022-го. Решение о серийном производстве минивэнов Aurus Arsenal до сих пор не принято. А бронированные Аурусы по-прежнему будут выпускать в московских цехах НАМИ.
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