«Кемеровский домостроительный комбинат» модернизирует и расширяет производственные мощности
Инженеры-механики предприятия сконструировали и установили новое оборудование:
- Две новые вертикальные сварочные машины для сварки пространственных арматурных каркасов имеют улучшенную конфигурацию и способствуют увеличению количества производимой арматуры, необходимой для изготовления железобетонных плит;
- Кантовочная машина, которая обеспечивает более быструю и удобную погрузку железобетонных плит на грузовой транспорт, а также позволяет максимально полезно использовать занимаемый объем для хранения уже готовых к отгрузке плит.
Данные нововведения представляют собой экономичные и эффектные решения для увеличения объемов производства.
Предприятие является крупнейшим производителем железобетонных изделий в Кузбассе (11 тысяч кубометров сборного железобетона в месяц). Продукция применяется как в жилищном строительстве, так и на крупнейших объектах региона — возведении культурного кластера, Международного терминала аэропорта г. Кемерово, инфекционной больницы в Новокузнецке и других.
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