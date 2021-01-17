Производство молока растёт. Зима 2020-21

Молочная отрасль страны вступила в 2021 год. По итогам прошлого года ожидается рост производства товарного молока до 4% (официальные итоги пока не опубликованы). Растёт экспорт, производители молочных продуктов выходят на новые рынки.

Холодная зима никак не повлияла на темпы роста производства. Открываются новые фермы, предприятия увеличивают выпуска молока. Этот короткий обзор включил в себя новые объекты и новые рубежи, взятые труженниками нашего сельского хозяйства зимой 2020-2021 года.

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Суточный надой молока в крупнейшем российском агрхолдинге «ЭкоНива» достиг рекордных 2900 тонн в сутки

Только 20 декабря прошлого года валовый надой молока в «ЭкоНиве» перешагнул отметку в 2800 тонн в сутки. И вот новые достижения уже этого года: 9 января на фермах компании получили 2900 тонн молока.

Главный животновод компании Михаил Гурнов рассказал, что постоянное улучшение рационов кормления коров дало свои результаты: средняя продуктивность на одну фуражную корову составляет 27,6 кг. Общее число фуражных коров в «ЭкоНиве» — более 105 000 голов.

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Руководитель компании Штефан Дюрр также считает, что высоких показателей удалось достичь благодаря поддержке «Россельхозбанка» и правильной кадровой политике. Уже несколько лет в компании действует собственная система обучения кадров — корпоративная академия «ЭкоНива». В академии удается быстро обучать вновь прибывших сотрудников и постоянно повышать профессиональный уровень действующих специалистов. Только в 2020 году более 1500 сотрудников компании прошли плановое обучение.

В Кировской области открыли новый телятник

В агрофирме «Бобино-М» Слободского района, который является племенным заводом по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, большое событие — открытие нового телятника беспривязного содержания на 330 телок в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Предприятие в деревне Заборье входит в агрохолдинг Кировского молочного комбината.

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В планах руководства довести уровень надоя на одну корову до 10000 кг в год. Для этого необходимо здоровье стада формировать с раннего возраста. Телят в новом дворе содержат в комфортных условиях: воздухообмен обеспечивают вентиляционные шахты с вентиляторами и автоматическим контролем климата. Зимой здесь тоже будет сухой холодный воздух, не будет влажности — животным это на пользу. Большая часть оборудования — кировского производства.

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Система навозоудаления на ферме — производства Слободского машиностроительного завода, автопоилки с теплой водой, полимерное покрытие «зеленый луг» на кормовом столе, вентиляция и свет тоже произведены в Кировской области.

Сегодня поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 1345 голов, из них 700 — коровы. Валовое производство молока — 6 510 тонн, что на 15% больше, чем в 2018 году. Надой на одну корову — 9300 кг (+ 825 кг к 2018 году).

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Вместе с поголовьем предприятие целенаправленно увеличивает и посевные площади под кормовые культуры. В 2020 году яровой сев составил 975 га, идет строительство двух сенажных траншей.

В 2021 году агрофирма планирует строительство еще одного двора беспривязного содержания для молодняка в деревне Заборье и новые лагуны. Осенью этого года в эксплуатацию планируют ввести родильное отделение.

На севере Коми открылась новая семейная животноводческая ферма

15 января в деревне Сергеево-Щелья Усть-Цилемского района в хозяйстве Людмилы Соколовой заработала вторая ферма на 50 голов крупного рогатого скота.

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«Первую сдавали еще в 2014 году. Строили так же на грант по линии регионального Минсельхоза. Реализация проекта позволила увеличить объёмы производства молока в 2,5 раза, по сравнению с показателями 2014 года. Сейчас доим 4300 кг с одной коровы. Мы уже направили заявку на покупку скота в Архангельскую область. В ближайшее время ждём пополнения», — поделилась планами Людмила Соколова.

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На сегодня хозяйство реализует до 100 тонн молока и свыше 5 тонн скота на убой ежегодно. Л. Соколова намерена развивать своё хозяйство. В планах приобрести сельскохозяйственную технику и 10 голов молодняка холмогорской породы в Архангельской области.

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В 2020 году по линии регионального Минсельхоза было поддержано 5 проектов «семейных ферм» по строительству животноводческих помещений в Усть-Цилемском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах. Сумма республиканской поддержки составила 53 миллиона рублей.

В колхозе «У Илыш» в Советском районе Марийской Республики открылся новый телятник

Необходимость ещё одного здания связана с увеличением поголовья скота. Коровники предприятия переполнены, всё растущее поголовье скота уже некуда ставить.

Также открытие нового телятника в колхозе «У Илыш» Советского района позволило создать новые рабочие места для местных жителей. В этом было заинтересовано и руководства колхоза, так как на предприятии ощущалась нехватка рабочих рук.

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Кроме самого телятника было построено бытовое помещение — место, где работники могут отдохнуть. Помимо этого, рядом со зданием телятника строится раскол для ветеринарных процедур.

На строительство телятника потребовалось 10 миллионов рублей.

В планах председателя Ивана Баранова увеличить поголовье дойного стада до 500-600 голов (в настоящее время в сельхозпредприятии насчитывается 1602 головы крупного рогатого скота, в том числе 460 дойных коров).

Кроме того, здесь с каждым годом стараются облегчить труд своих тружеников — приобретают новые машины и агрегаты. Вот и в этом году «У Илыш» приобрёл три трактора МТЗ, современный и компактный трактор для животноводства, пресс — все в общей сложности на 12 млн рублей. В настоящее время в колхозе оформляют в лизинг трактор Т-150, а на будущий год в планах приобрести комбайн Acros.

Новый телятник на 660 голов построен в Вологодском районе

Его построил сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод Пригородный» в д. Непотягово. Стоимость проект 85 млн рублей.

На протяжении трёх лет каждый год СПК «Племзавод Пригородный» сдаёт новые объекты. Так, в 2018 году был реконструирован первый телятник на 270 голов, где содержатся телята от рождения до трех месяцев. В прошлом году предприятием была сдана в эксплуатацию современная зерносушильная станция. В этом году введён в эксплуатацию телятник на 661 голову, где будут содержаться телочки от 3 до 12 месяцев.

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«Предприятие становится более уверенным и эффективным. Это представитель такого мощного, очень устойчивого, крепкого середнячка. Здесь более 2300 голов крупного рогатого скота, в том числе 1100 дойных коров, почти 10 тысяч тонн производства сырого молока в год, — рассказал заместитель главы региона. — Более 300 млн. рублей выручки по итогам прошлого года. 31 тысяча рублей — средняя заработная плата по итогам 2019 года, а в 2020 году она будет ещё выше. Это кооператив, который является конкурентоспособным и перспективным предприятием Вологодской области».

Главное направление деятельности колхоза — молочное скотоводство и разведение крупного рогатого скота. В растениеводстве хозяйство занимается производством овощей, зерна и обеспечением животноводства собственными кормами.

Сельскохозяйственное предприятие «Антей Агро» ввело в эксплуатацию в Тарусском районе Калужской области новую ферму с роботизированной системой доения

Первая ферма была запущена в 2016 году. Теперь на предприятии шесть роботов.

Нетели молочной голштинской породы прибыли из ООО «Интеркрос», одного из крупнейших животноводческих предприятий Тульской области.

Новый корпус построен с учётом последних замечаний в технологии роботизированного доения. С вводом его в эксплуатацию фуражное стадо в «Антей Агро» составит порядка 400 голов, а общее поголовье со шлейфом возрастет до тысячи.

Сейчас предприятие держит удой в среднем 41 литр на корову.

Обзор подготовлен совместно с Human RS.

https://komiinf...ru/news/209493/

https://kirovre...il.php?ID=99881

https://vk.com/...747000_00%2Frev

http://vologda-...godskom_rayone/

https://admoblk...l.php?ID=298931