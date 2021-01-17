Научно-технический центр «ЮРИОН» представил новые защищённые радиостанции для военных

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На выставке «Армия-2020» научно-технический центр «ЮРИОН» в очередной раз представил свои разработки в области защищенных средств связи. За минувший год специалисты «довели до ума» представленные ранее опытные образцы и показали рабочие экземпляры новых передающих устройств.

На стенде представлено флагманское устройство «Памир» — радиостанция для передачи голоса и видео по децентрализованной самоорганизующейся Mesh-сети. Эта топология построена на принципе ячеек, в которой рабочие станции сети соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных участников. «Памир» работает на скорости 12 Мбит/с. С помощью станции можно передавать короткие сообщения и данные: координаты, биометрию, приказы или тактические знаки.

Второе устройство, которое впервые представлено на выставке в качестве рабочего прототипа, — помехозащитный Ethernet-радиомодем «Аркада». По сути, это радиоаналог кабеля Ethernet, которым соединяют компьютеры в локальную сеть. Устройство позволяет передавать пакеты данных со скоростью 8 Мбит/с. Дистанция для стационарных устройств в условиях города составляет около 1 км, в зоне свободной видимости увеличивается до 2,5 км, а при установке антенны — до 5 км. Устройство предназначено для обмена данными между стационарными или медленно передвигающимися (до 30 км/ч) объектами. Походит, например, для дистанционного управления робототехникой.

Для связи с БПЛА компания разработала радиосистему передачи команд управления и видеоинформации «Свифт». Это платформенное решение, которое позволяет на единой архитектуре реализовать различные варианты связи.Все устройства обладают заметно более высокими характеристиками по помехоустойчивости, имитостойкости (способность противостоять попыткам противника передать ложное сообщение или подменить передаваемое сообщение), скрытности, чем стандартные средства. Здесь используются специальные протоколы, защищенные от взлома.

«Мы не можем называть это шифрованным каналом — чтобы так утверждать необходимо получить соответствующую экспертизу. Однако здесь используется техническое маскирование канала, — рассказал представитель компании-разработчика Евгений Цибульский. — Для шифрования используется 256-битный ключ. Это гарантирует, что даже при перехвате информации ее невозможно будет прочитать».

Представленные средства связи — инициативные разработки компании, которые хорошо известны военным. Первое поколение таких устройств — радиостанция «Корнет» — уже используется спецслужбами. Новые образцы скоро поступят на вооружение. Изделия включат в реестр как готовое к применению в интересах Минобороны.

«В последнее время мы развиваем еще одно перспективное направление — использование диапазона коротких волн для передачи данных на тысячи километров через отражение от ионосферы. С этого начиналась радиотехника, — добавил Евгений Цибульский. — Наше оборудование отличается адаптивностью — оптимальное прохождение сигнала подбирает электроника. А для стабилизации используется псевдослучайная перестройка рабочей частоты. Мы провели множество расчетов, благодаря чему чувствительность возросла на порядок. То есть можем работать с малой мощностью при тех же дальностях, сохраняя параметры скрытности».

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