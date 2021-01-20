Росморпорт завершил формирование в Усть-Луге акватории специализированного терминала «Ультрамар»

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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.). ФГУП «Росморпорт» ввело в эксплуатацию акваторию специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений «Ультрамар» в морском порту Усть-Луга (III этап). Проект реализуется в рамках федерального проекта «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ).

Проект строительства объектов портовой инфраструктуры в морском порту Усть-Луга реализуется ООО «Ультрамар» совместно с ФГУП «Росморпорт» с 2018 года. Активное строительство терминала начато в 2019 году. В рамках проекта предполагается создание нового комплекса по перевалке минеральных удобрений мощностью 12 млн тонн в год.

В январе 2021 года ФГУП «Росморпорт» совместно с ООО «Ультрамар» ввело в эксплуатацию объекты федеральной собственности (акватория и средства навигационного обеспечения), а в феврале планируется ввод первого этапа береговой составляющей комплекса мощностью 5 млн тонн.

Выход терминала на полную мощность (12 млн тонн) запланирован на конец 2021 года. Основная задача проекта — переориентация российских экспортных грузопотоков минеральных удобрений из портов Прибалтики в морской порт Усть-Луга.

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