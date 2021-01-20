Ростех создал «умную» систему для автоматической страховки парашютистов

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Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех разработал электронный страхующий прибор для парашютов. Устройство анализирует высоту, на которой находится парашютист, а также скорость его падения. Если показатели выходят за пределы нормы, оно автоматически открывает запасной парашют, спасая жизнь спортсмена. Ранее такие приборы в нашей стране не выпускались, при этом их использование является обязательным.

В приборе предусмотрено четыре разных режима: «Эксперт», «Профи», «Студент», «Тандем», которые устанавливаются в зависимости от уровня подготовки парашютиста и типа парашютной системы и, соответственно, имеют разную высоту и скорость падения, при которой происходит подача сигнала на исполнительное устройство. После подачи сигнала от прибора зачековочная петля в ранце запасной парашютной системы автоматически перерубается, что приводит к открытию запасного парашюта.

«Электронный парашютный страхующий прибор станет альтернативой зарубежным системам, которые ранее закупались в Германии, Бельгии и Чехии. Он отличается своей надежностью и простотой в использовании. Кроме того, разработка полностью водонепроницаема и не требует замены фильтра после приводнения. Ранее в России такие приборы не производились, их приходилось импортировать из-за рубежа. Уверен, что за счет своей универсальности прибор будет востребован как среди военных, так и спортсменов-парашютистов и в России, и за рубежом», — сказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Прибор многофункционален и может размещаться как в ранцах спортивных парашютных систем, так и использоваться в составе парашютов специального назначения. Специально для военных в прибор интегрирована функция ручной установки давления в точке приземления, которая позволяет включать прибор не только на земле, но и непосредственно на борту летящего самолета.