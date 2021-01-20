В Вологодской области открыли новый Дворец спорта

© vologda-oblast.ru

Многофункциональный спортивный комплекс «Шексна» открыт для посетителей. В нем смогут тренироваться больше 700 человек. Строительство объекта в посёлке Шексна осуществлено в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Правительством Вологодской области. Таких объектов в селах региона еще никогда не строили.

Общая площадь спортивных залов — около 5 тысяч квадратных метров. Это спортивный и тренажерные залы, зал борьбы, а также вместительные трибуны для зрителей. Современное оборудование и созданные комфортные условия позволят тренироваться как спортсменам-профессионалам, так и шекснинцам-любителям. Также здесь созданы все условия для жителей с ограниченными возможностями.

© vologda-oblast.ru

Новый спорткомплекс находится в транспортной доступности с другими социально важными объектами — бассейном, стадионом, школой искусств, тремя детскими садами и школой, что делает его еще более удобным для жителей поселка.

Дворец спорта многофункционален. Здесь можно проводить соревнования межрегионального и всероссийского уровня по различным видам спорта, а также концертно-зрелищные мероприятия.

© vologda-oblast.ru

Огромное внимание в Вологодской области уделяется именно спорту. В регионе взят курс на строительство и реконструкцию спортивных сооружений в каждом районе и городском округе. При этом объекты в муниципалитетах по качеству и уровню оснащенности не уступают объектам Вологды и Череповца.

За последние 8 лет в Вологодской области построено больше 300 спортивных объектов, начиная от маленьких ФОКОТов и заканчивая крупными спортивными комплексами — стадионами, бассейнами, ФОКами. Что касается Шекснинского района, то здесь реализуется 31 проект, по 20 объектам работы уже завершены.

© vologda-oblast.ru