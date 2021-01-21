АВТОТОР приступил к производству грузовиков Hyundai Mighty по полному циклу

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На калининградском заводе АВТОТОР началось производство по полному циклу (сварка, окраска, сборка) среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai Mighty EX8 полной массой 7,8 т. и Hyundai Mighty EX9 полной массой 8,5 т.
Запуск производства новой модели со сваркой и окраской кабин произведен в рамках реализации обязательств, предусмотренных Специальным инвестиционным контрактом, подписанным АВТОТОР с Минпромторгом РФ и Правительством Калининградской области.
Ранее на заводе АВТОТОР было освоено производство по полному циклу (со сваркой и окраской) моделей Hyundai HD78, HD 65, HD35, HD35С. Таким образом, на сегодняшний день вся линейка выпускаемых на заводе АВТОТОР коммерческих автомобилей Hyundai производится по полному циклу.Для производства Hyundai Mighty в режиме CKD введена в эксплуатацию новая сварочная линия кабин, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций.На всех этапах производства коммерческих автомобилей Hyundai, включая сварку, контроль качества сварки кабин, окраску, испытания готовых машин и т. д. используется роботизированное оборудование. Настройка и ввод в эксплуатацию сварочного и окрасочного оборудования проводились во взаимодействии с южнокорейскими специалистами группы запуска.В ходе запуска производства специалистами Hyundai был проведен аудит производственных процессов сварки, окраски, сборки, по итогам которого были отмечены высокие показатели качества производственных процессов и готовой продукции. На основании достигнутых показателей уровня качества производства «пилотной партии» было подписано Соглашение о начале серийного производства коммерческих автомобилей Hyundai Mighty (QT) на заводе АВТОТОР по полному циклу. В целях адаптации коммерческих автомобилей Hyundai к эксплуатации в России кабины грузовиков при окраске на заводе АВТОТОР покрываются дополнительным антикоррозийным слоем.Разработанные специалистами АВТОТОР и одобренные НМС технологические требования в процессе окраски кабин грузовиков схожи с технологией производства легковых автомобилей: помимо фосфатирования и катафорезного покрытия на кабину автомобиля наносится вторичный грунт, который защищает от механических повреждений, усиливает защитные свойства. Вторичный грунт наносится в два слоя путем автоматического распыления роботами и высушивается при высоких температурах. Только после этого кабины грузовиков Hyundai поступают в окончательную окраску.Подобные меры значительно повышают антикоррозийную защиту и улучшают эксплуатационные свойства автомобилей Hyundai в российских климатических условиях.На АВТОТОР освоено производство Hyundai Mighty EX8 в трех модификациях колесных баз длиной 3 400, 3 850 и 4 200 мм грузоподъемностью 5,26, 5,25 и 5,21 т соответственно, оснащается двигателем D4CC рабочим объемом 2,9 л (160 л.с. / 392 Нм) и 5-ступенчатой коробкой передач.Hyundai Mighty EX9 в двух модификациях: с длиной колесной базы в 3 850 мм (длина надстройки 5 100 мм, до 10 евпропаллет, до 21,7 м³) и 4 200 мм (длина надстройки 6 200 мм, до 12 евпропаллет, до 26,5 м³). Модель оснащена мощным двигателем — 3,9-литровым D4GA (170 л.с. / 608 Нм), работающим в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.С конвейера выходят полнокомплектные автомобили, большая часть которых оснащена изотермическими и промтоварными фургонами, борт-тентами, а также специальными надстройками.Все коммерческие автомобили, выпускаемые на калининградском заводе, оснащаются широкой гаммой — более 30 видов универсальных и специальных надстроек отечественного производства.Справка. Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,2 млн. автомобилей.