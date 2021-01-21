АВТОТОР приступил к производству грузовиков Hyundai Mighty по полному циклу

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На калининградском заводе АВТОТОР началось производство по полному циклу (сварка, окраска, сборка) среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai Mighty EX8 полной массой 7,8 т. и Hyundai Mighty EX9 полной массой 8,5 т.

Запуск производства новой модели со сваркой и окраской кабин произведен в рамках реализации обязательств, предусмотренных Специальным инвестиционным контрактом, подписанным АВТОТОР с Минпромторгом РФ и Правительством Калининградской области.