Национальный проект Здравоохранение. Обзор

В обзор включены завершённые проекты, ранее не опубликованные на сайте

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Две поликлиники открылись в Москве после реконструкции:

— В Северном Тушино открылся филиал № 1 детской городской поликлиники № 140

Первых пациентов после комплексной реконструкции принял филиал № 1 детской поликлиники № 140 на бульваре Яна Райниса. По словам главного врача Татьяны Чередниковой, поликлиника полностью обновилась.

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— Были заменены инженерные коммуникации, обновлён фасад здания, бассейн для грудничков. Все кабинеты, в том числе ЭКГ, рентгена, физиотерапии, УЗИ оснащены новым самым современным оборудованием.

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Появились зоны отдыха с мягкой мебелью и открытая зона ресепшен, которая позволяет удобно общаться с пациентами. Предусмотрены крытые места для детских колясок с видеонаблюдением, есть детский буфет, специально оборудованный кабинет кормления.

На Арбате открылся филиал № 2 детской городской поликлиники № 38

Корпус поликлиники расположен по адресу Проточный переулок, дом 3/5, строение 1.

Ремонт здания поликлиники, построенного почти 60 лет назад, занял меньше года. За это время в нем заменили все коммуникации, обновили кабинеты специалистов и установили современное оборудование.

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Ещё в учреждении поставили современную мебель, которая выдержана в едином ярком стиле, установили систему кондиционирования и вентиляции, энергоэкономичные лампы, которые дают мягкий и теплый свет, в холлах повесили телевизоры, и на каждом этаже появились туалеты для маломобильных граждан. Стены детской поликлиники теперь украшают веселые мультяшные персонажи, которые дают советы маленьким посетителям и рассказывают, что там, за дверью кабинета: «Доктор классный, вы обязательно подружитесь», «За этой дверью лечебные лучи», «Давай узнаем, что у тебя внутри, при помощи УЗИ».

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Ещё одна важная перемена, по словам заведующей филиалом, — зонирование пространства. Теперь, согласно новым стандартам московских поликлиник, самые посещаемые кабинеты расположены на первом этаже — пункты забора биологических материалов и крови, кабинеты выдачи справок и направлений, дежурный врач, зона ресепшен и буфет. На втором этаже расположены кабинеты педиатрической службы, массажа и физиотерапии, а на третьем — кабинеты специалистов и функциональной диагностики.

В Стародубе Брянской области открылась новая поликлиника

19 января трёхэтажная новая поликлиника, которая может принимать до 300 пациентов в сутки, открылась в Стародубе. На её строительство было затрачено около 190 миллионов рублей, 110 из них пошли на строительно-монтажные работы, 80 — на оснащение поликлиники современным оборудованием.

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На этапе завершения строительства

После открытия поликлиника в Стародубе сможет обслуживать до 300 пациентов в день. Приём будут вести по 17 медицинским специальностям: терапия, неврология, офтальмология, оториноларингология, хирургия, травматология, кардиология, пульмонология, эндокринология, дермато венерология, инфекционные болезни, психиатрия, наркология ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопия, рентгенология, стоматология.

Чтобы проводить функционально-диагностические исследования, инструментальную диагностику и успешно лечить пациентов, в поликлинике установили УЗИ-аппарат, рентгеновский диагностический комплекс, маммограф, флюорограф, гастроскопы, видеоэндоскопический комплекс, оборудование для зуботехнической лаборатории и стоматологическую технику.

В Темрюке Краснодарского края после ремонта открылся роддом

Полностью отремонтирован фасад здания, оборудованы пять палат, процедурная и смотровая, заменены все коммуникации, системы вентиляции и отопления.

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После ремонта отделение превратилось в современный стационар на 35 коек, который включает в себя двух- и трехместные палаты со всеми удобствами.

В селе Киприно Алтайского края открыта новая врачебная амбулатория

На обслуживании амбулатории находится три тысячи пациентов из самого Киприно и двух ближайших сёл

В амбулатории предусмотрены процедурные, прививочные и смотровые кабинеты, дневной стационар", — поделился мнением главный врач Шелаболихинской центральной районной больницы Александ Киреев.

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В амбулатории работают 18 специалистов, среди них терапевт, педиатр, акушер, фельдшер, медицинские сестры. Ежедневно они могут принимать до 30 пациентов. Амбулаторию разделили на детское и взрослое отделения. Для каждого из них предусмотрен отдельный вход, что разделяет потоки пациентов.

В здании установлено новое медицинское оборудование, в том числе электронный кардиометр, приборы для измерения объёма лёгких, аппараты для измерения уровня кислорода в крови и многое другое.

Центр общей врачебной практики и подстанция скорой медицинской помощи открылись в микрорайоне Университетский Липецка

Они будут обслуживать жителей Елецкого и Университетского микрорайонов, всего около 10 тысяч человек. Городские микрорайоны Университетский и Елецкий — крупные и динамично развивающиеся районов Липецка. За последние годы количество молодых семей в них значительно увеличилось.

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Для размещения медицинских объектов было реконструировано помещение площадью 680 м2. На ремонт, мебель и медицинское оборудование затрачено около 30 млн рублей из областного бюджета.

Постоянный приём здесь ведут два врача общей практики и врач-стоматолог. Возможен консультативный прием узких специалистов, а по предварительному графику — выездной прием. Также для жителей микрорайонов планируется проведение профилактических акций и диспансеризация.

Есть смотровой, процедурный, перевязочный, прививочный кабинеты, манипуляционная. В офисе будут проводиться забор анализов, электрокардиография, оксигенометрия, экспресс-исследования некоторых биохимических показателей, кардиоспецифических ферментов.

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© uzalo48.lipetsk.ru

В микрорайоне Университетский города Липецка открылась новая подстанция № 7 ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Здесь будут базироваться две бригады, они сформированы из опытных фельдшеров.

© lipetskmedia.ru

В зоне обслуживания станции — вся юго-западная часть города, там уже сейчас густонаселённые кварталы, при этом активно строят и новые дома. Но по необходимости «неотложки», конечно, готовы выехать в любую точку Липецка. При станции предусмотрена диспетчерская служба.

Есть и кабинет оказания амбулаторной помощи — он будет работать круглосуточно.

В селении Майское Пригородного района Северной Осетии открылась амбулатория

Она рассчитана на 50 посещений в смену.

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В амбулатории есть кабинеты стоматолога, педиатра и акушерки, всем необходимым оснащены прививочный и процедурный кабинет, функционирует дневной стационар, также амбулатория располагает техникой для проведения ЭКГ-исследований.

Сметная стоимость нового объекта составила 18 млн рублей.

Завершилась реконструкция детской поликлиники на проспекте Строителей в Кирове

Здесь отремонтировали 1500 м2 помещений. В здании открыли хирургический блок, блок эндоскопии, дневной стационар по 3 профилям (хирургический, неврологический, офтальмологический), а также кабинет медицинской реабилитации в амбулаторных условиях.

В поликлинике ведут прием врачи 10 специальностей: детская хирургия, офтальмология, оториноларингология, акушерство-гинекология, неврология, ревматология, детская кардиология, детская психиатрия, травматология-ортопедия, гастроэнтерология.

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Осуществляется ультразвуковая диагностика, отделение оснащено оборудованием для функциональной диагностики, такой как ЭКГ, ФВД, ЭЭГ, суточное мониторирование артериального давления и холтеровское мониторирование электрокардиограммы.

Для удобства маленьких посетителей здесь есть операционная и предоперационная, где детям можно проводить малые операции: например, удаление вросшего ногтя, папилломы, шипицы. Здесь будет работать детский онколог, и при подозрении на онкопроцесс можно будет сделать пункцию лимфатического узла. Кроме того, в отделении можно пройти обследование желудочно-кишечного тракта.

Центр был открыт для удобства жителей юго-западного района Кирова, но сюда приезжают и из других районов города и даже области.

В Петровском районе Тамбовской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Новоситовка Петровского района. Он укомплектован необходимым медицинским оборудованием, в том числе для проведения скрининговых исследований и оказания неотложной помощи (дефибриллятор, портативный аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф). В новом здании созданы комфортные условия на пребывания пациентов и работы медперсонала. Здесь оборудованы холл для ожидания, комната приёма, прививочный и смотровой кабинеты, санузел, помещение для хранения инвентаря.

© tambov.gov.ru

В зону обслуживания данного фельдшерско-акушерского пункта входят девять населенных пунктов, в которых проживает 363 человека, в том числе 13 детей. Радиус охвата составляет 5 километров.

В будущем здесь планируют организовать выездные приёмы терапевта и педиатра, а также узких специалистов в соответствии с утвержденными графиками. Пока же ФАП работает с учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции с соблюдением всех санитарных норм.

Всего в Тамбовской области в 2020 году построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели было предусмотрено 63 млн рублей.

В Приморском районе Санкт-Петербурга начала работу новая женская консультация

Она разместилась на улице Оптиков, д. 37, на двух этажах. Общая площадь учреждения составляет 1 265 м2.

Площадка рассчитана на 150 посещений в смену, за год она сможет принять более 60 000 пациенток. Приёмы будут вести около 30 врачей-специалистов. Среди них — терапевты, акушеры-гинекологи, гинекологи-эндокринологи, маммологи, онкологи, врачи функциональной диагностики и ЛФК, физиотерапевты и психологи.

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

В женской консультации работает диагностическое отделение, дневной стационар, кабинеты ЛФК, физиотерапии со светолечением, манипуляционные, производится забор материалов для анализов.

Женщины по полису ОМС бесплатно смогут пройти раннюю диагностику онкологических заболеваний, подготовиться к процедуре ЭКО, выявить пороки головного мозга и сердца у ребенка до 12 недель. Раньше эти процедуры были недоступны для пациентов, их направляли в другие специализированные центры.

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

Кроме того, женская консультация оснащена современными аппаратами, позволяющими оценить интенсивность кровотока в различных сосудах (доплер-УЗИ), выявить патологии и новообразования женских органов, проводить лечение не хирургическим путем, а с помощью высокоточного ультразвукового введения лекарственных препаратов. В общей сложности на закупку медицинского оборудования было затрачено 38,7 млн. рублей. На ремонт помещений и приобретение мебели выделили еще 22,9 и 4,3 млн. рублей соответственно.

Обзор подготовлен совместно с Human RS.

https://nashe-s...vyh-paczientov/

http://vpered-pgr.ru/society/2021/01/21/novaya-poliklinika-otkrylas-v-starodube/

https://admkrai...31/show/527606/

https://www.alt...aya_855524.html

https://admlip....lis_v_mikroray/

http://alania.gov.ru/news/8381

https://kirovre...il.php?ID=97951

https://www.tam...-novyj-fap.html

https://www.gov...sk/news/186455/