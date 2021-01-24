Российская компания представила новые модели КМУ и автовышку

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Компания «Мега Драйв», выпускающая краны-манипуляторы собственного производства, автогидроподъемники, мусоровозы, ломовозы и крюковые погрузчики на трех своих заводах, которые расположены в Тверской области, Татарстане и Владимирской области, в 2020 и начале 2021 года завод разработал и изготовил новые модели КМУ и автовышку на шасси автомобилей российского производства.

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В частности, в январе 2021 была представлена новая автовышка ПМС-212-04 грузоподъемностью 250 кг на шасси ГАЗель Next (4×2) с двухрядной 7-местной кабиной, предназначенная для работ на высоте 14 метров.

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В конце ноября 2020 года компания сообщила о выпуске новой модели КАМАЗ-65117 с раздвижной бортовой платформой, а так же манипулятором Kanglim KS-2056 с буром, размещенным на третьей секции.

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Грузоподъемность КМУ составляет 7,1 тонну, а максимальная высота подъема — 23.3 м.

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В середине июля завод передал заказчику новую модель КМУ грузоподъемностью 6,1 т с манипулятором nman IM 150N на шасси КАМАЗ-65207.

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