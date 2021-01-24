«ТЕРРА ТЕХ» представила цифровые решения для мониторинга дорожной инфраструктуры

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АО «ТЕРРА ТЕХ», дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС»), в ходе XIV-й Международной выставки «Транспорт России» представило информационно-аналитические решения для дорожной отрасли.

Цифровые космические сервисы на базе геопространственных данных и ведущих цифровых технологий предназначены для комплексного мониторинга всех стадий строительства и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры.

© russianspacesystems.ru

На стенде специалисты «ТЕРРА ТЕХ», коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли, также демонстрируют возможности платформы виртуальной реальности ATLAS VR. Она позволяет создавать цифровые копии федеральных трасс, автодорог, аэропортов, вокзалов и других инфраструктурных объектов, воспроизводить в 3D процессы строительства и реконструкции, презентовать перспективные проекты в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Масштаб государственных проектов в сфере транспорта и дорожного строительства сегодня требует развития интегрированных технологий мониторинга и управления строительными проектами, способных снизить затраты и время на возведение объектов, улучшить контроль за их возведением с учетом принятого на государственном уровне решения о переходе к цифровому строительству к 2024 году.

© russianspacesystems.ru

Генеральный директор АО «ТЕРРА ТЕХ» Милана ЭЛЕРДОВА: «Оперативная аналитика на основе космических снимков в сочетании с VR-отображением являются наиболее информативным материалом для быстрого понимания руководителями разных уровней ситуации на строящихся объектах, особенно удаленных и труднодоступных. И что немаловажно, это позволяет снизить издержки на их посещение и сократить количество очных инспекций, наблюдая объекты удаленно. Мы предоставляем надзорным органам и менеджменту компаний дополнительные цифровые инструменты для ведения строительного контроля. Аналитика по всем объектам заказчика, генерируемая с использованием нейросетей, всегда доступна руководству на едином геопортале».

Разрабатываемые «ТЕРРА ТЕХ» геосервисы могут стать эффективными инструментами для организации удаленного мониторинга предприятиями своих территорий, активов и ресурсов в контексте реализации Транспортной стратегии РФ до 2035 года, нацпроекта «БКАД» («Безопасные и качественные автомобильные дороги»), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и в целом цифровой трансформации строительного комплекса.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!