РРПК ввела в эксплуатацию цифровой Центр управления флотом

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Русская Рыбопромышленная Компания (Приморский край) ввела в эксплуатацию цифровой Центр управления флотом (ЦУФ). ЦУФ обеспечивает планирование, организацию и контроль процессов добычи и производства, в том числе — с использованием системы видеонаблюдения в онлайн-режиме.

Работа ЦУФ основана на интегрированной информационной системе, консолидирующей данные из внутренних информационных систем управления, моделирования и прогнозирования, а также внешних источников.

В Центре управления флотом в едином интерактивном интерфейсе обеспечен доступ к оперативным, аналитическим и прогнозным показателям работы флота и производства, а также к показателям деятельности компании в целом.

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Как отметили в РРПК, «возможность получать и анализировать данные в „едином окне“ позволяет оперативно реагировать на изменение производственных и финансовых метрик, с высокой точностью моделировать сценарии и обеспечивать достижение ключевых показателей эффективности компании».

Сотрудники ЦУФ имеют возможность в режиме реального времени наблюдать за метеоданными в районах промысла и дислокации флота, получать изображения с камер видеонаблюдения на судах, что обеспечивает высокий уровень контроля за организацией производства, в том числе — за соблюдением техники безопасности.