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Состоялось открытие движения по участку федеральной автодороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала. В результате проведенных дорожниками работ грунтовые разрывы полностью устранены и на всем протяжении трассы уложено асфальтобетонное покрытие.

Строительство участка автодороги также позволило кратчайшим путем связать три административных центра — Астрахань, Махачкалу и Грозный. Время в пути между этими городами сократится примерно в полтора раза. Транзитный транспорт пойдет в обход населенных пунктов из Ставропольского края, республик Северного Кавказа к государствам Закавказья, минуя центральные районы Республики Калмыкия, на автодорогу Р-22 «Каспий» и далее — в центральные районы России. Это приведет к снижению себестоимости перевозок и улучшит экологическую обстановку близлежащих населенных пунктов.

Строительные работы велись на участке грунтовой дороги общей протяженностью 93,6 км и были разделены на шесть этапов.

В 2020 году построили 34,8 км трассы на границе республики с Астраханской областью, ранее — в январе 2019 года — был сдан в эксплуатацию первый этап объекта между населенными пунктами Артезиан и Улан-Хол протяженностью 58,8 км.

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В рамках строительства федеральные дорожники возвели 2 разноуровневые транспортные развязки с путепроводами общей протяженностью 110,6 м, проложили 10 скотопрогонов под полотном трассы, устроили 5 примыканий и 4 пересечения с другими дорогами.

Верхний слой покрытия выполнен из прочной и долговечной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, устроен водоотвод с проезжей части. Кроме того, специалисты укрепили обочины геосинтетическими материалами (георешетками и геоматами), которые защитят земляное полотно от эрозии и деформации в ходе эксплуатации и придадут автомагистрали требуемую устойчивость с учетом климатических условий степного региона. Также в ходе строительства использованы и иные передовые решения, в частности гофрированные металлоконструкции при строительстве водопропускных труб и скотопрогонов. Они более просты в установке и долговечны в эксплуатации.

В ходе работ по обустройству трассы установлены дорожные знаки и металлическое барьерное ограждение, нанесена разметка. Для безопасной остановки автотранспорта, отдыха водителей и пассажиров построены три просторные площадки отдыха.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

Строительство участка федеральной трассы Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала (перевод ее в асфальтобетон) имеет колоссальное значение для социальной и экономической жизни как Республики Калмыкия, так и всего Юга России.

Автомобильная дорога Р-215 входит в перечень основных автодорожных коридоров Российской Федерации и является частью международного транспортного коридора «Север — Юг». Наряду с обслуживанием межрегиональных транспортных связей эта дорога удовлетворяет большую потребность в местных перевозках, по ней осуществляются хозяйственные связи республик Калмыкия и Дагестан с морским торговым портом в районе с. Оля Лиманского района. Устранение последнего грунтового разрыва и доведение качества дорог до нормативного уровня на этом участке повысит конкурентоспособность транспортной системы России в условиях важных логистических путей, которые пролегают в этом направлении.

Работы на объекте были выполнены в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© cdn.rosavtodor.gov.ru