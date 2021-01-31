Три новых детсада и школу открыли в Барнауле

© barnaul.org

В Барнауле открылись сразу два детских сада — на ул. Сергея Ускова, 29 и по ул. Первомайской, 57 во Власихе. Также был введён второй корпус детского сада № 239 по ул. Папанинцев, 119 и школа в квартале 2023 на ул. Шумакова, 78. Их строительство завершилось в конце 2020 года. Кроме этих учреждений образования в прошедшем году были построены и введены в эксплуатацию еще два новых детских сада № 273 (проезд Южный Власихинский, 40) и № 275 (ул. Взлетная, 54).

Детский сад № 277 в квартале 2006а построен в рамках национального проекта «Демография», одна из целей которого — обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет. Учреждение рассчитано на 275 человек, в том числе на 80 самых маленьких воспитанников.

По словам Натальи Долгополовой, заведующей детским садом № 277, педагогический коллектив, укомплектованный на 100 процентов, и, конечно, родители воспитанников очень рады долгожданному открытию дошкольного учреждения. «В нем есть все условия для безопасного пребывания детей и их развития», — сказала она. Слова заведующей подтверждает осмотр сенсорной комнаты и пищеблока, оборудованных самым современным технологическим и развивающим оборудованием.

Школа № 137 в квартале 2023, рассчитанная на 550 учащихся, построена по типовому проекту. Однако посетившие образовательное учреждение руководители сошлись во мнении, что новая школа во многом благодаря решениям строителей получилась индивидуальной и узнаваемой. В школе помимо учебных кабинетов и цифровых лабораторий, оснащенных новейшим компьютерным, интерактивным, мобильным лингафонным оборудованием, есть два спортивных зала для занятий физкультурой и бассейн, соединенный с основным помещением теплым переходом.

За два последних года в Алтайском крае построено и введено в эксплуатацию 11 дошкольных учреждений, продолжается строительство еще четырнадцати.

Расширяется сеть и школьного образования. Так, в прошлом году введены в эксплуатацию две школы в Барнауле. Продолжается строительство семи школ в различных районах края, где особенно ждут их открытия. Планируется создать в 2021 году еще более 500 учебных мест.

Планируемое количество свободных мест для детей ясельного возраста в действующих детских садах на 01 сентября 2021 года составит 6000. С учетом введения в эксплуатацию новых объектов будет создано еще 600 мест для детей ясельного возраста, что полностью закроет потребность нуждающихся в местах и позволит достичь 100% обеспеченности дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет.

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org

© barnaul.org