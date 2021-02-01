Россия в 2020 г. осталась крупнейшим в мире экспортером пшеницы пятый год подряд
Согласно текущим данным ФТС России, за 11 месяцев 2020 г. экспорт пшеницы из России составил 33,7 млн т. Результаты остальных стран гораздо более скромные: так, экспорт Канады за 11 месяцев составил 24,4 млн т, США (традиционно главного конкурента) — 24,2 млн т, Франции — примерно 18,5 млн т, Украины — 17,6 млн т, другие поставщики уступают лидерам очень много.
Таким образом, Россия в 2020 г. пятый год подряд выступила крупнейшим мировым экспортёром пшеницы.
Показатель экспорта России пшеницы за весь 2020 г. на основе оперативных отраслевых данных оценивается в 38-38,5 млн т, тогда как Канады — около 27 млн т, США — свыше 26 млн т. Таким образом, преимущество России над вторым местом составит не менее 10 млн т.
Напомним также, что сентябрьский результат России по экспорту пшеницы — 5,02 млн т по уточнённым данным — является абсолютным мировым рекордом с 1985 г.
https://sdelanounas.ru/blogs/137305/
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и национальной внешнеторговой статистики.
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