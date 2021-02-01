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Экспорт

Россия в 2020 г. осталась крупнейшим в мире экспортером пшеницы пятый год подряд

Согласно текущим данным ФТС России, за 11 месяцев 2020 г. экспорт пшеницы из России составил 33,7 млн т. Результаты остальных стран гораздо более скромные: так, экспорт Канады за 11 месяцев составил 24,4 млн т, США (традиционно главного конкурента) — 24,2 млн т, Франции — примерно 18,5 млн т, Украины — 17,6 млн т, другие поставщики уступают лидерам очень много.

Таким образом, Россия в 2020 г. пятый год подряд выступила крупнейшим мировым экспортёром пшеницы.

 © Фото из открытых источников

Показатель экспорта России пшеницы за весь 2020 г. на основе оперативных отраслевых данных оценивается в 38-38,5 млн т, тогда как Канады — около 27 млн т, США — свыше 26 млн т. Таким образом, преимущество России над вторым местом составит не менее 10 млн т.

Напомним также, что сентябрьский результат России по экспорту пшеницы — 5,02 млн т по уточнённым данным — является абсолютным мировым рекордом с 1985 г.

https://sdelanounas.ru/blogs/137305/

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и национальной внешнеторговой статистики.

экспорт, пшеница, статистика, АПК
  • Нет аватара nabludatel71
    01.02.2116:18:05

    Хотя тема уже привычная, решил всё-таки написать новость. Так как по итогам 2021-го, скорее всего, это уже не повторится: объявленные и разрабатываемые ограничения экспорта зерна вместе с некоторыми другими факторами (например, снижением урожая-2021 — 3 года подряд мы никогда не росли, и состояние озимых в этом сезоне намного хуже) вряд ли позволят продлить серию. А рядовой потребитель, во имя которого всё якобы и делается, снижения цен на хлеб так и не дождётся — там совсем другая экономика.

    #1223940
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      01.02.2116:37:51

      и состояние озимых в этом сезоне намного хуже

      Не факт. Состояние озимых постепенно улучшается, в том числе на Ставрополье и в Крыму.

      #1223944
      • Нет аватара nabludatel71
        01.02.2117:21:54

        Факт. 2,5 млн га из 19 засеянных к началу января числились погибшими. Год назад таковых почти не было. В целом, только ¾ озимых посевов оценивались хорошо и удовлетворительно, причём с преобладанием оценки удовлетворительно, тогда как год назад — 96%, и в основном хорошо. И это неудивительно, т.к. сев в центрально-южной части Европейской России был проведён по совершенно сухой почве. А потом ещё холода ударили намного раньше снегопадов.

        #1223947
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          01.02.2117:32:18

          Не нагнетай.

          Постепенно состояние озимых улучшается из-за снега и осадков в январе.

          «Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в 2021 году с 76,8 млн т до 77,7 млн т из-за изменившихся погодных условий…"

          http://zerno.ru/node/13522

          #1223948
          • Нет аватара nabludatel71
            01.02.2118:11:09

            Эмоции — это как раз удел обычных пользователей. Я работаю в аналитике, мне важен объективный взгляд, и он более-менее получается.

            А если прогноз по пшенице 77,7 против 86 в 2020-м — это что, говорит о хороших видах на урожай?

            #1223954
          • Нет аватара nabludatel71
            01.02.2119:04:18

            И, кстати, вообще не понял в чём претензия, если целиком твой источник пишет так:

            Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в 2021 году с 76,8 млн т до 77,7 млн т из-за изменившихся погодных условий, сообщает Reuters. Выпавшие осадки и существенный снежный покров заметно улучшили ситуацию с озимыми в январе, хотя в целом она по-прежнему далека от идеальной, поскольку в зиму растения уходили в худшем за последние 10 лет состоянии из-за засушливой погоды осенью, напоминает «СовЭкон». В конце ноября Росгидромет оценивал долю плохих и невзошедших посевов в 22%. Аналитики центра также отмечают, что риски для озимых наиболее высоки в конце февраля — начале марта.

            #1223959
    • Clausson Clausson
      01.02.2118:38:33

      Хотя тема уже привычная, решил всё-таки написать новость.

      Во-первых, привычная, но все же новость.

      Во-вторых, приятно быть в курсе событий.

      Поэтому, пожалуйста не стесняйтесь публиковать обзоры (особенно с международными сравнениями)

      #1223958
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