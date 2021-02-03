ТМХ поставил в Монголию два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ

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Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») поставил два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ в Монголию. Локомотивы будут работать на Улан-Баторской железной дороге.

Поставка осуществлена в рамках контракта, заключенного в 2019 году и действующего до 2021 года. За этот период планируется поставить 10 тепловозов ТЭМ18ДМ и 14 магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ.

Тепловозы ТЭМ18ДМ хорошо зарекомендовали себя в Монголии, где эксплуатируются с 2011 года. Эти локомотивы отличает надёжность, удобство в эксплуатации и обслуживании, хорошая адаптация к перепадам температур. Монгольские железнодорожники отмечают в числе достоинств комфортные условия работы, созданные для локомотивных бригад. Улан-Баторская железная дорога продолжает пополнять парк тепловозами этой серии, а также магистральными грузовыми тепловозами 2ТЭ25КМ производства БМЗ.

Для эксплуатации в Монголии машины дополнительно оборудованы системой аудио-видео регистрации КВАРЦ-М2.

Для специалистов, работающих на локомотивах ТЭМ18ДМ и осуществляющих их обслуживание, учебным центром Брянского машиностроительного завода организуется обучение. В этом году, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, 87 монгольских железнодорожников успешно прошли онлайн-обучение и выдержали дистанционный экзамен.

Тепловозы ТЭМ18ДМ предприятие выпускает с 2008 года. Машины этой серии востребованы на сети железных дорог общего пользования и на промышленных предприятиях, имеющих собственный подвижной состав. География поставок и сфера применения локомотива постоянно расширяется.

В 2019 году ТМХ получил сертификат на серийный выпуск новых модификаций маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ. Базовая модель тепловоза может быть оснащена четырьмя дополнительными системами в разных комбинациях в зависимости от того, какие задачи ставятся при эксплуатации.

Всего предусмотрено 6 модификаций ТЭМ18ДМ, из которых заказчик может выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Трансмашхолдинг — единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.