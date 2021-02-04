В Оренбурге у студентов сферы культуры появился свой спорткомплекс
В Оренбурге открылся новый спорткомплекс для студентов трех образовательных учреждений — государственного института искусств имени Ростроповичей, областного колледжа культуры и искусств и областного художественного колледжа. В общей сложности он готов принять около двух тысяч человек.
На 1380 кв. метрах уместились два зала — игровой и универсальный. В первом — кардиотренажёры, силовые тренажёры и оборудование для занятий атлетической гимнастикой.
В региональном Минкульте рассказали, что при создании проекта этого помещения дизайнер Андрей Коваленко опирался на работы каталонского художника Жоана Миро: — Во втором периоде своей жизни художник погрузился в сюрреализм. И вот по концепции его творчества оформлен данный зал. Но здесь не яркий сюрреализм, а его интонации.
Будущие артисты будут здесь заниматься физической культурой, играть в настольный теннис и проводить соревнования по баскетболу и волейболу.
В комплексе оборудованы раздевалки, душевые кабины, гардероб, тренерские, методический и медицинский кабинеты.
В состав спорткомплекса входит и стадион площадью около 3 тысяч кв. метров. Здесь же есть полоса препятствий, беговые дорожки, зона для прыжков, площадка для занятий баскетболом и волейболом с искусственным покрытием, уличные тренажёры и площадка для мини-футбола с искусственным газоном.
Решение о постройке этого спорткомплекса было принято в 2019 году.
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