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Спортивные объекты

В Оренбурге у студентов сферы культуры появился свой спорткомплекс

 © ria56.ru

В Оренбурге открылся новый спорткомплекс для студентов трех образовательных учреждений — государственного института искусств имени Ростроповичей, областного колледжа культуры и искусств и областного художественного колледжа. В общей сложности он готов принять около двух тысяч человек.

На 1380 кв. метрах уместились два зала — игровой и универсальный. В первом — кардиотренажёры, силовые тренажёры и оборудование для занятий атлетической гимнастикой.

В региональном Минкульте рассказали, что при создании проекта этого помещения дизайнер Андрей Коваленко опирался на работы каталонского художника Жоана Миро: — Во втором периоде своей жизни художник погрузился в сюрреализм. И вот по концепции его творчества оформлен данный зал. Но здесь не яркий сюрреализм, а его интонации.

 © ria56.ru

 © ria56.ru

Будущие артисты будут здесь заниматься физической культурой, играть в настольный теннис и проводить соревнования по баскетболу и волейболу.

В комплексе оборудованы раздевалки, душевые кабины, гардероб, тренерские, методический и медицинский кабинеты.

 © ria56.ru

 © images.1743.ru

 © images.1743.ru

В состав спорткомплекса входит и стадион площадью около 3 тысяч кв. метров. Здесь же есть полоса препятствий, беговые дорожки, зона для прыжков, площадка для занятий баскетболом и волейболом с искусственным покрытием, уличные тренажёры и площадка для мини-футбола с искусственным газоном.

Решение о постройке этого спорткомплекса было принято в 2019 году.

 © images.1743.ru

https://ria56.r...ortkompleks.htm

Источник: http://1743.ru/news/44358?utm_sourc...2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fyandsearch#

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Оренбургская область, спортивные объекты
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