ПАО «Уралхиммаш» закончил поставку гидроемкостей для АЭС «Куданкулам» (Индия)

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В ПАО «Уралхиммаш» (входит в Группу ОМЗ) прошла финальная отгрузка гидроемкостей для энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Куданкулам» (Индия).

Напомним, в 2015 году предприятие подписало контракт на поставку восьми емкостных аппаратов системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ) для АЭС «Куданкулам» (Индия).

Спустя год был подписан еще один контракт на изготовление и поставку 16 комплектов емкостных аппаратов дополнительной системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для энергоблоков № 3 и 4 атомной станции. На данный момент все 24 аппарата отправлены заказчику.

Уралхиммаш начал активно работать с зарубежными предприятиями атомной энергетики, получив в 2015 году новую лицензию на изготовление и поставку оборудования для атомных станций. Кроме поставок в Индию завод также поставляет продукцию для АЭС «Руппур» (Бангладеш).

Заказ на поставку 40 комплектов элементов крепления и деталей закладных для монтажа емкостей системы аварийного охлаждения зоны реактора (САОЗ) и емкостей системы пассивного залива активной зоны реактора (СПЗАЗ) на энергоблоках № 1 и 2 АЭС «Руппур» (Бангладеш) находится в финальной стадии. Общая масса данной поставки составляет 435 тонн.

Также в 2020 году был подписан контракт на поставку крупной партии оборудования для АЭС «Аккую» (Турция).Кроме зарубежных АЭС, Уралхиммаш изготавливает оборудование и для российских атомных станций. В частности, в прошлом году был подписан крупный контракт на поставку оборудования для 1 и 2 блоков Курской АЭС-2: гидроемкостей СПЗАЗ третьей ступени, элементов креплений и закладных деталей к ним — в общей сложности 72 единицы оборудования.