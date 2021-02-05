Почтовый автопарк Челябинской области впервые пополнили КАМАЗы

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Почту в Челябинской области с марта начнут перевозить на новых 20-тонных КАМАЗах. Почтовый автопарк впервые пополнили 10 новых большегрузных автомобилей. Поступление техники ускорит доставку почтовых отправлений.

Большегрузные автомобили задействуют на магистральных перевозках. Машины будут работать на маршрутах Челябинск—Казань и Челябинск —Москва. КАМАЗы полностью адаптированы для перевозки почтовых отправлений. Сейчас машины проходят процедуру регистрации и постановку на учёт.

КАМАЗы работают на экономичном и экологически чистом виде моторного топлива — компримированном (сжатом) природном газе. В кабине есть два спальных места, чтобы водители могли отдыхать при перевозках на дальние расстояния.

Машины оборудованы системой ГЛОНАСС, которая позволяет отследить маршрут и местоположение транспорта. Если с грузовиком что-то случится в пути, об этом сразу узнает диспетчер.

© pchela.news

На сегодня на магистральных маршрутах работают 2 автомобиля Hino грузоподъёмностью 10 тонн, 11 КАМАЗов-10-тонников и 4 автомобиля Hino грузоподъёмностью 7 тонн.

В январе Почта России в Челябинской области получила 32 автомобиля Lada Largus и 19 УАЗов, которые работают на городских и районных маршрутах. Всего в этом году ожидается поступление 115 единиц техники.

В доставке почты по Челябинской области задействованы 407 единиц транспорта. Все вместе за год они пробегают около 12 миллионов километров (расстояние, равное по протяжённости 300 экваторам Земли). В 2020 году автомобили Почты России перевезли 3 миллиона посылок, 5 миллионов мелких пакетов и 68 миллионов единиц письменной корреспонденции.

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