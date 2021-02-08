Городскому пассажирскому предприятию Омска переданы 20 новых автобусов

© cdn.rosavtodor.gov.ru

Новые автобусы «Volgabus», поступившие в Омск благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вышли на один из самых протяженных и востребованных маршрутов — № 22. Ежедневно им пользуется более 9 тысяч омичей.

Транспорт нового поколения работает на газомоторном топливе и сочетает в себе повышенные технические и потребительские характеристики, улучшенную эргономику рабочего места водителя, пониженный уровень шума в салоне и климатический комфорт для пассажиров. Весь подвижной состав адаптирован для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

«Автобусы приобретены с федеральной субсидией в 60% от их стоимости. Благодаря поддержке льготного лизинга техника приобретается на хороших, доступных условиях, — отметили власти.

— На тот момент, когда мы начали работу по замене городского транспорта, износ автобусного парка составлял 90%. На сегодняшний день нам удалось снизить этот показатель до 50%. Работу по обновлению общественного транспорта мы будем продолжать»

В новых автобусах установлена система видеонаблюдения, навигационное оборудование, в том числе система ГЛОНАСС. Они оснащены автоматической системой пожаротушения и электронным тахографом, позволяющим отслеживать скорость, с которой автобус движется, а также контролировать режим труда и отдыха водителя.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

«Это не автобус, а мечта, — поделился мнением о новом транспорте водитель Станислав Тимохин. — Рабочее место — удобное, сиденье оснащено пневмоподушкой, панель управления чуть идет углом, что обеспечивает отличный доступ, изгиб стекла обеспечивает идеальный панорамный обзор, а это безопасность. Очень светлый салон создает праздничное настроение, на дисплей экрана выходит изображение с пяти видеокамер. В салоне есть все условия для соблюдения дистанции, что актуально в наши дни. Так что все сделано с заботой о пассажирах!».

© cdn.rosavtodor.gov.ru

В 2020 году Минтранс России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начал оказывать содействие регионам в обновлении пассажирского транспорта. В результате 14 городских агломераций получили 547 новых автобусов, 64 троллейбуса и 43 трамвая. Вся техника приобретена регионами с 60-процентной скидкой. В частности, в минувшем году парк муниципального транспорта Омска пополнился 20 новыми автобусами марки «Volgabus», а также 33 троллейбусами «Адмирал».

С 2021 года в структуру национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» добавился федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Его реализация в период с 2021 по 2030 годы позволит обновить в среднем 30% подвижного состава пассажирского транспорта в городских агломерациях.

В этом году новый пассажирский транспорт — 305 автобусов и 107 троллейбусов — поступит в 13 городов, прошедших конкурсный отбор. Подвижной состав обновят в Воронежской, Екатеринбургской, Ивановской, Казанской, Кемеровской, Красноярской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пермской, Самарско-Тольяттинской, Саратовской и Череповецкой агломерациях. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 3,5 млрд рублей.