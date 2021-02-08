Строительство 8 этапа трассы «Таврида»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qoTColASi74
Реконструкция участка трассы до Ялтинского кольца, включая: постройку новой двухуровневой развязки, реконструкцию двух путепроводов и одного моста, а также строительство ещё одной двухуровневой развязки).
Строительство этого участка ведётся в 2 этапа. Стоимость работ на первом этапе, контракт на выполнение работ по которому заключен в июне 2020 года, составляет 8,9 млрд рублей. Работы планируется завершить к декабрю 2021 года.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8P775L6Kwco
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/isKKeZmTJ8g
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