Строительство 8 этапа трассы «Таврида»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qoTColASi74

Реконструкция участка трассы до Ялтинского кольца, включая: постройку новой двухуровневой развязки, реконструкцию двух путепроводов и одного моста, а также строительство ещё одной двухуровневой развязки).

Строительство этого участка ведётся в 2 этапа. Стоимость работ на первом этапе, контракт на выполнение работ по которому заключен в июне 2020 года, составляет 8,9 млрд рублей. Работы планируется завершить к декабрю 2021 года.

© roads.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8P775L6Kwco

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/isKKeZmTJ8g