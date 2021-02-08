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Строительство 8 этапа трассы «Таврида»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/qoTColASi74

Реконструкция участка трассы до Ялтинского кольца, включая: постройку новой двухуровневой развязки, реконструкцию двух путепроводов и одного моста, а также строительство ещё одной двухуровневой развязки).

Строительство этого участка ведётся в 2 этапа. Стоимость работ на первом этапе, контракт на выполнение работ по которому заключен в июне 2020 года, составляет 8,9 млрд рублей. Работы планируется завершить к декабрю 2021 года.

 © roads.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8P775L6Kwco

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/isKKeZmTJ8g
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...D0%B8%D1%82c%D1%8F.1942376/page-633

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строительство
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