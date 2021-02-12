Строительство Амурского ГХК в январе 2021

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Новое видео о строительстве крупнейшего в мире производства базовых полимеров Амурского газохимического комплекса.

В январе работы по погружению свай развернуты на участках строительства пиролиза, полимерных установок, логистической платформы. Под зону печей пиролиза и основания для оборудования погружено уже 3 147 свай плюс 187 буронабивных свай. На участке строительства логистической платформы продолжаются работы по погружению свай для строительства блока силосов. Началось погружение свай для возведения соединительной трубной эстакады полимерных установок.

По периметру площадки Амурского ГХК началось устройство периметрального ограждения. Работы выполняются с опережением плана на 4,6%.

Ведутся работы по строительству инфраструктуры полевых офисов. Большой полевой офис № 1 готов уже на 97,9%, завершаются отделочные работы. Открыта столовая на 300 посадочных мест.

На 50,5% готова электроподстанция ПС-220, которая обеспечит электроэнергией строительную площадку. В январе на строительство Амурского ГХК было мобилизовано 418 человек строительного персонала и 108 единиц техники.